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Turizmciler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in 33 ayını değerlendirdi

Egeli turizmciler, İzmir turizminin geliştirilmesi yolunda çaba harcayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e "tam not" verdi. Soyer’in göreve gelmesinden bu yana turizm hareketliliğinin gözle görülür şekilde arttığını belirten TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, "İzmir'in geleceği aydınlık. Pandeminin ağırlaştırdığı koşullara rağmen Sayın Soyer ve ekibinin çalışmalarıyla İzmir’in turizm grafiği giderek yükseliyor. 4,5 milyon turist hedefini Sayın Soyer ile yakalayacağımızdan ve başaracağımızdan eminiz" dedi.

Turizm 31.12.2021, 10:47
Turizmciler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in 33 ayını değerlendirdi

Egeli turizmcilerden Soyer'e tam not

Uzun yıllardır ihmal edilen İzmir turizminin Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmesiyle birlikte üstündeki atalet toprağını atmaya başladığını anlatan ETİK Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı İşler, sektör - yerel yönetimle işbirliğiyle İzmir’in hak ettiği yere geleceğine inandıklarını söyledi. İzmir’in turizm potansiyelinin değerlendirilmesi doğrultusunda yaptığı çalışmalarla Soyer'in sektöre güven verdiğini belirten Mehmet İşler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Tunç Soyer, göreve gelmesinden sonra İzmir turizminin geliştirilmesi yolunda çaba harcadı. Kararlı, tutarlı tavrıyla sektöre güven veren Sayın Soyer, geçen 33 aylık sürede hayata geçirdiği uygulamalarla İzmir'de turizm hareketliliği gözle görülür şekilde arttı. Sektörün içinden gelen ve sektörü çok iyi bilen Sayın Tunç Soyer sayesinde turizm kentin öncelikli sektörleri arasında yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sektör temsilcilerinin doğrudan iletişim kurabildiği ve güvendiği kişidir."

Mehmet İşler, iyi bir ekip kuran Soyer'in turizm sektörünün paydaşlarıyla periyodik toplantılarla bir araya gelmesinin turizme ne kadar önem verdiğini gösterdiğini söyledi. "Adeta küllerinden yeniden doğan İzmir turizmi kendini buldu" diyen İşler, "İzmir'in geleceği aydınlık. Ağırlaştırdığı koşullara rağmen Sayın Soyer ve ekibinin çalışmalarıyla pandemi sürecini hafif atlatan İzmir’in turizm grafiği giderek yükseliyor. 4,5 milyon turist hedefini Sayın Soyer ile yakalayacağımızdan ve başaracağımızdan eminiz" görüşünü dile getirdi.

Mehmet İşler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in geçtiğimiz günlerde ilkokulunu ziyaret ettiğini ve diploma defterinde "Pekiyi" dereceyle mezun olduğunun görüldüğünü anımsatttı. "Turizmciler de Sayın Soyer'e tam not veriyor" diyen İşler, Soyer ve ekibinin 33 aylık sürede yaşama geçirdiği, sektörün memnunlukla değerlendirdiği önemli uygulamaları şöyle sıraladı:

- İzmir’in geleceğine yön verme hedefini taşıyan 71 kurumun oluşturduğu İzmir Vakfı'nın yeni ortaklılarla büyümesi ve etkin hale gelmesi.

- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile birlikte İzmir Vakfı'nca İzmir Turizm Tanıtma Stratejisi'nin hazırlanması,

- İzmir Turizm Tanıtma Stratejisi doğrultusunda kentin turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak üzere Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı ve Turizm Şube Müdürlüğü'nün kurulması,

- İzmir’in turizm potansiyelinin dünyaya tanıtılmasına, uluslararası alanda kent imajının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların artırılması,

- Tanıtım çalışmalarını ve turizmi destekleyerek, İzmir’in dünya ölçeğinde bir buluşma merkezi olmasını sağlayacak girişimlerde bulunulması,

- Fuarcılık yoluyla, uluslararası organizasyonlara katılarak ve ev sahipliği yaparak turizmi geliştirme yolunda faaliyetlerin yürütülmesi,

- İzmir’in değerlerinin tanıtımı için tüm destinasyonları kapsayan "Visit İzmir" mobil uygulamasının ve internet sitesinin geliştirilmesi,

- Almanya'nın Başkenti Berlin, Bremen, Bielefeld, Frankfurt ve Hamm kentlerinde Almanya İzmir Tanıtım Ofisleri oluşturulması, Moskova, Brüksel gibi merkezlerde yeni İzmir ofislerinin planlanması,

- İzmir’in Efes ve Bergama UNESCO Dünya Mirası alanları ile birlikte, UNESCO Dünya Mirası kriterlerinin pek çoğunu karşılayan Gediz Deltası, Tarihi İzmir ve Birgi'nin korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapılması,

- Bisikletli ulaşımda büyük dönüşümün yaşandığı İzmir'de turizme ve ulaşıma katkı sağlayacak Bergama ve Efes antik kentlerini birbirine bağlayan bisiklet rotasının Avrupa Bisiklet Rotası Ağı’na (EuroVelo) katılmasının sağlanması,

- Engelli bireylerin erişimine uygun hale getirilen, kamuya açık açık ve kapalı mekanlarla ulaşım araçlarına "Kırmızı Bayrak" verilmesi,

- Dünyanın önde gelen gastronomi fuarlarından Terra Madre'nin "Terra Madre Anadolu" adıyla İzmir’de gerçekleştirilmesi,

- Koronavirüs küresel salgını sürecinde İzmir Turizm Hijyen Kurulu'nca yeme içme ve konaklama tesislerinin uyması gereken hijyen kriterlerin belirlenmesinin koordinasyonu,

- Kentteki turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için Türkiye’de bir yerel yönetim tarafından verilen ilk hijyen sertifikası olan Turuncu Çember uygulamasına başlanması,

- İzmir'in "festivaller kenti" olarak anılması yolunda, Alaçatı'da ot, Urla'da enginar, Bayındır'da çiçek festivalleri gibi ulusal ve uluslararası katılımlı etkinliklere ev sahipliği yapılması,

- Deniz yoluyla kentimize gelen ziyaretçileri Alsancak Limanı'nda karşılayıp Kemeraltı Çarşısı'na ulaştırmayı ve ziyaretçilerin kent merkezinde geçirecekleri süreyi artırmayı amaçlayan Kent Rotası Projesi'nin hazırlanması,

- "İzmir Tarih Projesi" kapsamında Kemeraltı, Basmane ve Kadifekale’yi kapsayan kent merkezine ait bilgilerin mobil uygulamalara yüklenmesi,

- İzmir'in markalaşma çalışmaları kapsamında İzmir’e ilişkin kaynakların taranmasıyla figüratif temalı desenlerin elde edilmesi, adı İzmir olan bir font ailesinin tasarlanması,

- İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğiyle turizm sektörünü geliştirecek eğitimlerin düzenlenmesi, diğer turistik ilçelerde de eğitimlerin planlanması,

- Karaburun, Çeşme, Urla, Seferihisar ve Güzelbahçe ilçelerinden oluşan Yarımada’nın planlı gelişmesi ve kalkınmasını hedefleyen "gezi rotaları, "yerel üretim" ve "meslek edindirme" projelerinin hazırlanması,

- 2026 yılında dünyanın en önemli Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO’suna ev sahipliğinin İzmir’e kazandırılması, Pınarbaşı’nda altı ay boyunca fuar ziyaretçilerini ağırlayacak EXPO alanının planlanması,

- Dünyanın dört bir yanındaki ulusların barış ve insani ilerleme için ortak bir vizyon oluşturmak üzere bir araya gelmelerini hedefleyen 2030 Dünya EXPO'sunun İzmir'e kazandırılması için ilk başvurunun yapılması,

- Haftada üç kruvaziyerle gelecek turistlerin Alsancak Limanı'ndan İzmir’e giriş yapmasını hedefleyen çalışmalar yapılması,

- Uzun yıllar Hilton Oteli olarak kullanıldıktan sonra boşaltılan ve bir süredir atıl duran binanın yeniden turizme kazandırılması için görüşmelerin sürdürülmesi,

- Sağlık turizmini geliştirme ve sağlık hizmetlerinin eksiksiz yerine getirilebileceği tesislerinin kazandırılması hedefi doğrultusunda girişimlerde bulunulması,

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