Turizmci ertelenen borçtan dolayı icra işlemleri ile karşı karşıya

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 2019 Mayıs’ta 3.8 milyar lira olan takipteki krediler, 2020 Mayıs’ta yüzde 121 artarak 8.4 milyar liraya yükseldi. Aynı dönem aralığında kullanılan nakdi krediler de yüzde 32.6 artarak 120.3 milyar liraya yükseldi.

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre takipteki kredilerin 2020 Ocak’taki miktarı 8.6 milyar lira idi. Yani mayıs ayına gelinceye kadar batık kredilerde yüzde 2’lik bir düşüş dikkat çekiyor. Sektörün bankalardan kullandığı toplam kredi miktarı 2020 Ocak-Mayıs aralığında 97.3 milyar liradan 120.3 milyar liraya çıkarken, batık kredilerin azalmasının nedenlerinden biri, pandemi nedeniyle yapılan bildirim ötelemeleri. Bu durum, batık kredilerin gerçek sayılarının düşük kalmasına sebep oluyor. Bir diğer neden ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, sektörlerin Covid-19 ile mücadelesi kapsamında 18 maddelik önlem paketi açıklaması. Bu maddelerin arasında ödenmeyen kredilerin takibe alma süresinin de 3 aydan 6 aya çıkarıldığını duyurulmuştu.

Alınan önlemlerin geçici olarak rahatlattığını belirten sektör temsilcileri ise endişeli olduklarını dile getiriyor.