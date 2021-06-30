Turizm toparlanmaya başladı

Rusların ilgisi büyük

Turizm sektöründe yaşanan haretketlilik hakkında bilgi veren Ulusal İktisadi Düşünce Kuruluşu (ULİKAD) Başkanı Ömer Niziplioğlu “Rusya-Türkiye uçuş sınırlamasının kalkması, Rus turistlerin kıyı bölgelerimizdeki turizm destinasyonlarına talebini artırdı. Özellikle Antalya ve çevresine Rusya’nın 26 şehrinden günlük 140 adet charter uçuşu bekleniyor. Yaşanan pandemi olumsuzluğundan ötürü geçen sene de istenilen seviyeye ulaşılamadığı için bu sene sezon geç kapanacak. Uçuşların bu perspektifte ilerlemesi Rusya’dan ülkemize 3 milyonun üzerinde bir turist gelmesi beklentisi oluşturmakta” dedi.

Aşılama olumlu katkı sunuyor

Aşılamanın turizme büyük bir etki sağladığını aktaran Niziplioğlı, “Sağlık Bakanlığı’nin haziran ayındaki başarılı aşılama hızıyla, sektörün belli bir toparlanma içerisinde olduğunu gözlemlemekteyiz. 50 milyon doza yaklaşan aşılama miktarı ve genç nüfusa kadar ulaşan aşılama; sektörümüz ve sektörümüzle iltisaplı diğer alanların hareketlenmesine olumlu katkı sunmaktadır” ifadelerin kullandı.

Şehir otellerine dikkat

Kıyı Bölgeleri’nde bulunan otellerin iyi bir performans sergilemesine karşılık şehir otelleri için aynı olumlu tablonun olmadığına dikkat çeken Niziplioğlu, “Özellikle öne çıkan İstanbul destinasyomuzu ele alırsak; Uzak Doğu, Ortadoğu, Avrupa ve Amerika bölgelerinden gelen turistlerle ilgili henüz belirsizlikler devam etmekte. Bu bölgelerdeki ülkelerin ve türev milletlerden gelen misafirler maalesef henüz istenilen seviyede değil çünkü ülkelerin seyahat kısıtlamaları ilgili kararları, hali hazırda pandemi sürecindeki vaka sayıları, aşılama ile ilgili performansları belirsizliklerin uzamasına sebep vermektedir, bu durum şehir otellerinin performansını olumsuz etkilemekte diye konuştu.

Niziplioğlu, ayrıca şunları söyledi: “Şehir otellerinin beslenmelerindeki önemli etkenlerden biri de fuar ve kongre organizasyonlarıdır. 1 Temmuz’a kadarki süreçteki kısıtlamalardan ötürü bu organizasyonların yapılamaması şehir otelciliği açısında azami problem oluşturmuştur. Beklentim; özellikle bakanlığımızın ilgili STK’lar ile şehir otelciliği ile ilgili kısa vadede yeni alternatif Pazarlar için bir çalışma yapması ve bunun ışığında uluslararası kısıtlamaları göz önünde bulundurarak bir katkı sunmasıdır.”