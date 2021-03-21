Turizm sektöründe yabancı işçi çalıştırma kolaylaştırıldı

Dünya Gazetesi’nden Fikri Cinokur’un haberine göre Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olacak Turizm Sektörü Yabancı Personel Çalışma İzin Başvuruları Hakkında duyuru yayımlandı. Duyuruda şu görüşlere yer verildi.

Sahadan gelen talep üzerine

‘’2020 yılında tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Kovid-19 salgını, küresel ekonomide büyük etkilere yol açarken bu süreçten en olumsuz etkilenen sektörlerin başında da turizm gelmiştir. Bu nedenle, gerek turizm sektörünün yeniden canlanmasına destek olunması, gerekse sahadan gelen taleplerin karşılanması amacıyla, önceki yıllarda sektöre sağlanan muhtelif kolaylıkların sürdürülerek 2021 yılında da uygulanması Bakanlığımızca uygun bulunmuştur.’’

Hangi sektörler yararlanacak

Turizm sektöründe yabancı işçi çalıştıracak işletmeler arasında Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli veya belgesiz turizm işletmeleri ile bunların bünyelerinde izinli faaliyet gösteren işletmeler arasında SPA, güzellik merkezi, spor merkezi, kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil vb. gibi küçük işletmeler), turizm seyahat acenteleri, belgeli tatil köyleri ve turizm-animasyon organizasyon firmaları ile müstakil eğlence yerleri yer alıyor.

Asgari ücretten az üret olamayacak

Turizm sektörü ve bağlı alt sektörlerde çalıştırılacak yabancılara en az ödenebilecek ücret başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücretten daha düşük olamayacak.

Kota uygulanmayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm işletmeleri, belgeli tatil köyleri, bünyesinde hamam sauna vb. kompleks bulunduran belgeli turizm işletmeleri veya Seyahat Acente belgeli işletmelerle anlaşmalı hamam ve saunalar ve resmi makamlardan alınmış faaliyet izni bulunan termal oteller tarafından uzmanlık ustalık gerektiren işlerde istihdam edilecek yabancılar için en az on (10) Türk vatandaşı çalıştırılması halinde, her bir yabancı için ayrı ayrı beş (5) Türk vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli veya belgesiz turizm işletmelerinin bünyelerinde izinli veya sözleşme ile faaliyet gösteren işletmelerde (kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil satışı vb. küçük işletmeler) en fazla iki yabancıya çalışma izni kriterlerine tabi tutulmaksızın çalışma izni verilebilecektir.