Turizm gelirleri %71.2 azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 3. çeyrek turizm verilerini açıkladı. Turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %71,2 azalarak 4 milyar 44 milyon 356 bin $ oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %71,6'sı yabancı ziyaretçilerden, %28,4'ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Bu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 97 milyon 691 bin $'ını kişisel harcamalar, 946 milyon 665 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre azaldı. Spor, eğitim, kültür harcaması %82,6, tur hizmetleri harcaması %78,8 ve paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay) %77,2 azaldı.

Gecelik ortalama harcama 61 $ oldu

Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 70 $, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 46 $ oldu.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %74,1 azaldı

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2020 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %74,1 azalarak 5 milyon 604 bin 155 kişi oldu. Bunların %79'unu 4 milyon 430 bin 53 kişi ile yabancılar, %21'ini ise 1 milyon 174 bin 102 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte yabancı ziyaretçiler ülkemizi %74,9 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada %15,8 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile %3,3 ile "iş amaçlı (konferans, seminer, görev vb)" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize %65,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %89,8 azaldı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %89,8 azalarak 126 milyon 79 bin $ oldu. Bunun 119 milyon 604 bin $'ını kişisel, 6 milyon 476 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2019 yılı III. çeyreğine göre %93,1 azaldı

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %93,1 azalarak 203 bin 223 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 620 $ olarak gerçekleşti.