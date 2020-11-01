Turizm gelirleri %71.2 azaldı!
Turizm gelirleri yılın 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71.2 azalarak 4 milyar 44 milyon dolar oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 3. çeyrek turizm verilerini açıkladı. Turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %71,2 azalarak 4 milyar 44 milyon 356 bin $ oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %71,6'sı yabancı ziyaretçilerden, %28,4'ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.
Bu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 97 milyon 691 bin $'ını kişisel harcamalar, 946 milyon 665 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
Bu çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre azaldı. Spor, eğitim, kültür harcaması %82,6, tur hizmetleri harcaması %78,8 ve paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay) %77,2 azaldı.
Gecelik ortalama harcama 61 $ oldu
Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 70 $, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 46 $ oldu.
Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %74,1 azaldı
Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2020 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %74,1 azalarak 5 milyon 604 bin 155 kişi oldu. Bunların %79'unu 4 milyon 430 bin 53 kişi ile yabancılar, %21'ini ise 1 milyon 174 bin 102 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.
Bu çeyrekte yabancı ziyaretçiler ülkemizi %74,9 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada %15,8 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile %3,3 ile "iş amaçlı (konferans, seminer, görev vb)" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize %65,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.
Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %89,8 azaldı
Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %89,8 azalarak 126 milyon 79 bin $ oldu. Bunun 119 milyon 604 bin $'ını kişisel, 6 milyon 476 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2019 yılı III. çeyreğine göre %93,1 azaldı
Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %93,1 azalarak 203 bin 223 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 620 $ olarak gerçekleşti.
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