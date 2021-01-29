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Turizm gelirleri 2020’de yüzde 65 düştü

Pandeminin etkili olduğu 2020 yılında Türkiye'nin turizm geliri, bir önceki yıla göre yüzde 65,1 azalarak 12 milyar 59 milyon 320 bin dolara geriledi.

Turizm 29.01.2021, 14:32
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Turizm gelirleri 2020’de yüzde 65 düştü

Türkiye’nin turizm geliri ekim, kasım ve aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 50,4 azalarak 3 milyar 913 milyon 758 bin dolar oldu.

TÜİK verilerine göre, bu çeyrekte turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 75,4’ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 24,6’sı ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Yapılan harcamaların 3 milyar 335 milyon 869 bin dolarını kişisel harcamalar, 577 milyon 890 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

PAKET TUR HARCAMASI YÜZDE 77,5 AZALDI

Turizm geliri 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 65,1 azalarak 12 milyar 59 milyon 320 bin dolar oldu. Bu yılki gelirin 9 milyar 998 milyon 320 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 60 milyon 999 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

2020'de bir önceki yıla göre paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay) yüzde 77,5, tur hizmetleri harcaması yüzde 78,4 ve spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 73,4, konaklama harcaması yüzde 65,3 azaldı.

KİŞİ BAŞI HARCAMA YÜKSELDİ

2019'da 666 dolar olan kişi başı ortalama harcama, 2020'de 762 dolara yükseldi. Dördüncü çeyrekte ise bu rakam 854 dolar oldu.

Gecelik ortalama harcama ise 2019'da 68 dolar iken 2020'de 61 dolara geriledi. Dördüncü çeyrekte bu rakam 54 dolara geriledi. Yabancıların ortalama gecelik harcaması 70 $, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması 44 $ oldu.

ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 69,5 AZALDI

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 57,7 azalarak 4 milyon 582 bin 698 kişi oldu. Bunların yüzde 79,5’ini 3 milyon 642 bin 367 kişi ile yabancılar, yüzde 20,5’ini ise 940 bin 331 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 69,5 azalarak 15 milyon 826 bin 266 kişi oldu. Bunların yüzde 80,3’ünü 12 milyon 708 bin 265 kişi ile yabancılar, yüzde 19,7’sini ise 3 milyon 118 bin 1 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

İLK SIRADA GEZİ VAR

Dördüncü çeyrekte yabancı ziyaretçiler ülkemizi yüzde 64,9 ile en çok “gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler” amacıyla ziyaret etti

İkinci sırada yüzde 15,1 ile “akraba ve arkadaş ziyareti”, üçüncü sırada ise ile yüzde 9,6 ile “alışveriş” yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 66,4 ile en çok “akraba ve arkadaş ziyareti” amacıyla geldi.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde yabancı ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada yüzde 66,1 ile “gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler” yer alırken yurt dışı ikametli vatandaşlar ülkemize yüzde 66,2 ile en çok “akraba ve arkadaş ziyareti” amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ YÜZDE 74,9 AZALDI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 81,9 azalarak 184 milyon 974 bin dolar oldu. Bunun 182 milyon 245 bin dolarını kişisel, 2 milyon 729 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; turizm gideri, geçen yıla göre yüzde 74,9 azalarak 1 milyar 104 milyon 545 bin dolar oldu. Bunun 953 milyon 881 bin dolarını kişisel, 150 milyon 664 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 86,8 azalarak 295 bin 981 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 625 dolar olarak gerçekleşti.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 76,8 azalarak 2 milyon 242 bin 864 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 492 dolar olarak gerçekleşti.

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