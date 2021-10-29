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Turizm geliri yüzde 35 artışla 16.1 milyar dolar oldu
TÜİK verilerine göre bu yılın dokuz aylık döneminde elde edilen turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 16.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 12 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.
Turizm 29.10.2021, 14:16
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın 9 aylık (Ocak-Eylül) dönemi turizm gelirini açıkladı.
Aynı dönemde ziyaretçi sayısı geçen yıl 16.8 milyon iken bu yıl 20.3 milyon olarak gerçekleşti
Yılın III. Çeyrek (Temmuz – Eylül) turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 181,8 artışla 11 milyar 395 milyon 117 bin dolar oldu.
Ziyaretçi sayısı ise geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 143,4 arttı.
Ocak-Eylül (9 Aylık) turizm geliri ve ziyaretçi sayısı
|
Toplam turizm
|
Kişi başı ortalama
|
geliri
|
Ziyaretçi
|
harcama
|
(Bin $)
|
sayısı
|
($)
|2020 (Ocak- Eylül)
|
12 059 320
|
15 826 266
|
762
|2021 (Ocak- Eylül)
|
16 850 958
|
20 307 351
|
943