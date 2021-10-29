Turizm geliri yüzde 35 artışla 16.1 milyar dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın 9 aylık (Ocak-Eylül) dönemi turizm gelirini açıkladı.

Aynı dönemde ziyaretçi sayısı geçen yıl 16.8 milyon iken bu yıl 20.3 milyon olarak gerçekleşti

Yılın III. Çeyrek (Temmuz – Eylül) turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 181,8 artışla 11 milyar 395 milyon 117 bin dolar oldu.

Ziyaretçi sayısı ise geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 143,4 arttı.

Ocak-Eylül (9 Aylık) turizm geliri ve ziyaretçi sayısı