Turizm Bakanı Ersoy: "Bu yılki hedefimizi 28 milyon turist, 22 milyar dolar gelir olarak yukarı doğru revize ediyoruz"

Gerçekleşme 4. revizenin üzerinde

Bakan Ersoy 2021 yılı için ziyaretçi hedefini 4. kez revize etmişti.

Yılbaşında 22 milyar dolar olarak açıkladığı 2021 yılı turizm gelir hedefini daha sonra 20 Ekim’de CNN televizyonunda katıldığı Ahmet Hakan’ın ‘Tarafsız Bölge’ programında 22 milyar dolar olarak revize ettiklerini söylemişti.

25 Kasım’da katıldığı 11. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nin açılışında yaptığı konuşmada 2021 ziyaretçi hedefini 29 milyona çıkardıklarını söyledi.

Bakan Ersoy Resort kongresinden iki gün önce katıldığıUludağ Ekonomi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada da 2021 yılı turizm gelir hedefini 21 milyar dolar olarak güncellediklerini söylemişti.

Ersoy daha önce de yaptığı açıklamada: " Geçen sene gerçekleşen rakam 16 milyon turist, 12 milyar dolar gelir vardı. Bu sene 'V' çıkış olacak demiştim. Biz bu yılki hedefimizi 28 milyon turist, 22 milyar dolar gelir olarak yukarı doğru revize ediyoruz " demişti.