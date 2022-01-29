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Turizm Bakanı Ersoy: "Bu yılki hedefimizi 28 milyon turist, 22 milyar dolar gelir olarak yukarı doğru revize ediyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2021 yılında Türkiye’ye gelen turist sayısının 30 milyonu geçtiğini söyledi. Bakan Ersoy Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda 2022 yılı için 35 milyar dolar turizm geliri hedeflendiğin belirterek şunları söyledi "Türkiye'ye 2021 yılında gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu geçti. Geçen seneye göre erken rezervasyonda yüzde 65 civarında artış var. İngiltere’den 2.5 milyon turist bekliyoruz”

Turizm 29.01.2022, 09:33
Turizm Bakanı Ersoy: "Bu yılki hedefimizi 28 milyon turist, 22 milyar dolar gelir olarak yukarı doğru revize ediyoruz"

Gerçekleşme 4. revizenin üzerinde 

Bakan Ersoy 2021 yılı için ziyaretçi hedefini 4. kez revize etmişti. 

Yılbaşında 22 milyar dolar olarak açıkladığı 2021 yılı turizm gelir hedefini daha sonra 20 Ekim’de CNN televizyonunda katıldığı Ahmet Hakan’ın ‘Tarafsız Bölge’ programında 22 milyar dolar olarak revize ettiklerini söylemişti. 

25 Kasım’da katıldığı 11. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nin açılışında yaptığı konuşmada 2021 ziyaretçi hedefini 29 milyona çıkardıklarını söyledi.

Bakan Ersoy Resort kongresinden iki gün önce katıldığıUludağ Ekonomi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada da 2021 yılı turizm gelir hedefini 21 milyar dolar olarak güncellediklerini söylemişti.

Ersoy daha önce de yaptığı açıklamada: " Geçen sene gerçekleşen rakam 16 milyon turist, 12 milyar dolar gelir vardı. Bu sene 'V' çıkış olacak demiştim. Biz bu yılki hedefimizi 28 milyon turist, 22 milyar dolar gelir olarak yukarı doğru revize ediyoruz " demişti.

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