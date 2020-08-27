''Turistler koronadan çok karantinadan korkuyor''
İspanya, Hırvatistan, Avusturya gibi ülkeleri 'güvenli ülkeler' listesinden çıkardıktan sonra Portekiz'e muafiyet getiren İngiltere'de, Portekiz'e dönük ilginin düşük olduğu belirtiliyor.
Portekiz'i güvenli ülkeler listesine alan İngiltere'de, bu ülkeye dönük talepte beklenen canlanmanın yaşanmadığı öğrenildi.
İngiliz seyahat acenteleri, ''İngilizler yurt dışı tatili fikrinden vazgeçti. Artık çok geç'' değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere'nin seyahat uyarısını kaldırmasının adınan Jet2 bu ülkeye dönük kapasitesini arttırmış, TUI de operasyonlara başladığını duyurmuştu.
''Seyahat uyarıları sektörde yüzde 100 belirsizliğe neden oluyor''
Miles Morgan Travel'ın sahibi Miles Morgan, ''Seyahat uyarısının kalkması herhangi bir fark yaratmadı. Uyarının kalkması insanların ekim ayı için rezervasyon yapabileceği anlamına da gelmiyor. Seyahat uyarıları sektörde yüzde 100 belirsizliğe neden oluyor'' açıklamasında bulundu.
''Artık çok geç''
Spear Travels Group Genel Müdürü Peter Cookson ise, ''Portekiz'e dönük seyahat uyarısının kaldırılması çok ez etki yarattı, artık çok geç! Cuma ve cumartesi günleri Portekiz'e sadece 4 rezervasyon aldık.'' ifadelerini kullandı.
İnsanlar koronadan çok karantinadan korkuyor
Full Circle Travel Genel Müdürü Niall Douglas da hafta sonu Portekiz'e sadece bir rezervasyon aldıklarını belirtti. İnsanların koronavirüsten çok karantinadan korktuğunu kaydeden Dougles, ''Bu düzenlemeler yürürlükte olduğu sürece kimse bir yere gitmek istemiyor.'' dedi.
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