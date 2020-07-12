TUI İngiltere'nin Türkiye uçuşlarına başlama tarihi belli oldu

Uçuş sayısını arttırıyor

TUI'nin yine 1 Ağustos'tan itibaren İngiltere'deki Glasgow, Newcastle, East Midlands, Doncaster, Cardiff, Stansted, Bournemouth ve Exeter havalimanlarından yapacağı sefer sayılarını da arttırıyor. Bununla beraber şirket, önümüzdeki aylarda Portekiz, Tunus, Mısır ve Fas uçuşlarına da başlamayı planlıyor.

Satış centelerini yeniden açtı

TUI İngiltere, İngiltere'nin çok sayıda ülkeyle hava koridoru kurmasının ardından satış acentelerini de yeniden açmaya başladı. İngiltere çapında 500'den ve acentesi bulunan TUI, önümüzdeki pazartesiden itibaren 80-100 acentesini aktif hale getirecek.