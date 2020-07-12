Son Dakika
TUI İngiltere'nin Türkiye uçuşlarına başlama tarihi belli oldu
Türkiye'de 4 noktaya uçacak TUI İngiltere, 1 Ağustos'tan itibaren Türkiye operasyonlarına yeniden başlıyor. Şirketin İngiltere'deki uçuş ağına Türkiye ve Yunanistan'dan 9 destinasyon daha eklediği belirtilirken, bu destinasyonların arasında Türkiye''den Antalya, Dalaman, Bodrum ve İzmir'in de bulunduğu kaydedildi. Şirketin 1 Ağustos'tan itibaren uçmaya başlayacağı Yunanistan'daki 5 nokta ise Hanya, Kefalonya, Skiathos, Santorini ve Selanik olarak açıklandı.
Turizm 12.07.2020, 23:01
7
Uçuş sayısını arttırıyor
TUI'nin yine 1 Ağustos'tan itibaren İngiltere'deki Glasgow, Newcastle, East Midlands, Doncaster, Cardiff, Stansted, Bournemouth ve Exeter havalimanlarından yapacağı sefer sayılarını da arttırıyor. Bununla beraber şirket, önümüzdeki aylarda Portekiz, Tunus, Mısır ve Fas uçuşlarına da başlamayı planlıyor.
Satış centelerini yeniden açtı
TUI İngiltere, İngiltere'nin çok sayıda ülkeyle hava koridoru kurmasının ardından satış acentelerini de yeniden açmaya başladı. İngiltere çapında 500'den ve acentesi bulunan TUI, önümüzdeki pazartesiden itibaren 80-100 acentesini aktif hale getirecek.
22°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|31
|66
|2. Trabzonspor
|31
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|31
|53
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|31
|41
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|31
|36
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Malatyaspor
|31
|32
|14. Denizlispor
|31
|32
|15. Çaykur Rizespor
|31
|32
|16. Kayserispor
|31
|31
|17. Konyaspor
|31
|30
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|35
|63
|5. Villarreal
|35
|57
|6. Getafe
|35
|53
|7. Athletic Bilbao
|36
|51
|8. Real Sociedad
|35
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|35
|35
|18. Leganés
|36
|32
|19. Mallorca
|35
|32
|20. Espanyol
|36
|24
Namaz Vakti 13 Temmuz 2020
|İmsak
|03:40
|Güneş
|05:36
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:44
|Yatsı
|22:30