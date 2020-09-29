Troia'yı ziyarete gelen turistler bungalov evlerde konaklayacak

Çanakkale Troia Vakfı tarafından 2016 yılında Troia Tarihi Milli Parkı sınırları içinde yer alan köylere hibe olarak verilen bungalov evler kurulmaya başlandı.

Uzun yıllar Troia kazı evleri olarak kullanılan ve mülkiyeti Çanakkale Troia Vakfı'na ait olan bungalov evler, yeni kazı evinin kurulmasından sonra 2016 yılında bulundukları yerden söküldü ve çevre köylere ihtiyaçları doğrultusunda kullanmaları amacıyla hibe edildi.





Milli park sınırları içiğndeki Yeniköy muhtarlığı özenle koruduğu evleri, deniz manzaralı bir noktada köye gelen turistleri konaklatmak amacıyla kurmaya başladı.

Muhtar Seyit Kaytan, evlerin, tamamlaması ile özellikle yaz aylarında Çanakkale'nin gözde turizm merkezlerinden biri haline gelmeye başlayan Yeniköy için iyi bir gelir kaynağı olacağını söyledi.

Çanakkale Troia Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Enver Sadık Yılmaz ise evlerin bu şekilde değerlendirilmiş olmasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.