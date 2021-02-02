TORUNOĞULLARI’NA ‘TÜRKİYE'NİN KÜLTÜR VE TURİZM ELÇİSİ’ BERATI

Sinan Saygı/İstanbul

Edelstaal Group ve Orka Oteller Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, ‘Türkiye’nin Kültür ve Turizm Elçisi’ seçildi. Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) tarafından kendisine verilen ‘Türkiye’nin Kültür ve Turizm Elçisi Beratı’ ile Turgut Torunoğulları, Türkiye’nin Kültür ve Turizm Elçisi sıfatıyla turizm sektörü için görev yapacak. Türkiye’nin tanıtımına ve anavatanına yaptığı yatırımlardan ötürü berata layık görülen Turgut Torunoğulları, turizm sektöründe önemli bir istihdam sağlıyor.

Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız, Turgut Torunoğulları’nın ‘Türkiye’nin Kültür ve Turizm Elçisi Beratı’ almasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Ülkemizin tanıtımı adına göstermiş olduğunuz ilgi ve duyarlılık, Türkiyemize olan sevdamızın bir neticesi. Bu sorumluluk kendi ülkemizin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini tanıma ve tanıtma adına misyon üstlenmeyi de gerektirir. Bu çerçevede Türkiye’nin Kültür ve Turizm elçisi olmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim” dedi.

HOTİAD VE DEİK AVRUPA’NIN EFSANE BAŞKANI

Tencere, turizm, inşaat ve emlak sektörlerinde faaliyetlerini başarıyla sürdüren Edelstaal Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, tencere sektöründe kazandıklarını İstanbul, Marmaris ve Fethiye’de turizm sektörüne yatırdı. Özellikle İngiliz ve Hollandalı turistleri Fethiye’de ev sahibi yapan Turgut Torunoğulları, iş dünyasında elde ettiği başarıları başkanlığını yaptığı sivil toplum kuruluşlarında da devam ettirmesini bildi. Hollanda Türk İş Adamları Derneği (HOTİAD)’nin başkanlığına getirilen Turgut Torunoğulları’nın, HOTİAD Başkanıyken düzenlediği Maastricht Zirvesi, tarihe geçti. DEİK Avrupa Bölge Komitesi başkanlığı döneminde de önemli hizmetlere imza atan Turgut Torunoğulları, hafızalara ‘HOTİAD ve DEİK Avrupa’nın Efsane Başkanı’ olarak kazındı.