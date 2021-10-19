TORUNOĞULLARI, KATHERINA KÖŞKÜ’NÜ OTEL YAPACAK

Hollanda merkezli Edelstaal Group, pandemiye rağmen yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Yönetim Kurulu Başkanlığını Turgut Torunoğulları’nın yaptığı Edelstaal Group, turizm alanında memleketi Kars’ta önemli bir yatırıma imza attı. Turgut Torunoğulları, Rus Çarı II. Nikolay’ın Kars’ın Sarıkamış ormanlarında 1897 yılında yaptırdığı 'Katherina Köşkü'nü otel yapacak. Torunoğulları’nın memleketi Kars’a vefa borcunu bir defa daha ödeyeceği bu yatırımla ‘Katherina Köşkü’, turizme kazandırılmış olacak.

Bilindiği gibi Rus Çarı II. Nikolay’ın Kars’ta yaptırdığı Av Köşkü’nü 49 yıllığına tahsis etmek üzere 30 Temmuz’da ihale ilanına çıkaran Kültür ve Turizm Bakanlığı, köşke restorasyon yapılması koşulunu getirmişti.

OTEL 100 YATAKLI OLACAK

Bakanlık tarafından, Sarıkamış orman sınırları içinde yer alan köşklerin restorasyonun yanı sıra 0.1 emsalle, tarihi binalara uyumlu 100 yataklı otel yapımına da izin verilecek. Cıbıltepe Kayak Merkezi’ne 4 kilometre, Sarıkamış merkeze ise 1 kilometre uzaklıktaki köşke ulaşım orman yolundan sağlanıyor. Sarıkamış’a özgü sarı çam ağaçlarından çivi kullanılmadan Baltık mimarisi tarzında inşa edilen köşk, av köşkü ve ana köşk olarak 2 ayrı yapıdan oluşuyor. Beton kolanlar sayesinde ayakta duran yapının ısıtması bu kolonlar içerisinden “peç” adı verilen sistemle sağlanıyor. Av köşkünde 11, yanındaki küçük ahşap bölümde ise 10 oda bulunuyor. Av köşkünde değerli misafirler ağırlanırken, asıl köşk ise çeşitli zamanlarda hastane ve saray olarak kullanılmış.

II. NİKOLAY’IN AV KÖŞKÜ’NÜN TARİHÇESİ

19. Yüzyıl sonunda, (1896 yılında) dönemin Rus Çarı 2.Nikola tarafından, Baltık mimari tarzında, Doğu-Batı istikametinde inşa edilen bina dikdörtgen planlı olup, üç bölümden oluşuyor. Kuzey cephedeki sütunlu giriş kapısının ana bölümü kesme taştan yapılmış olup, bu kısmın kuzeye ve güneye bakan giriş cepheleri yarım oval bir şekilde ahşaptan yapıldı. Ana binanın sağında ve solunda bodrum katı ile birlikte iki katlı olan ve temel duvarları taştan, cephe duvarları ahşaptan yapılan ve yine giriş kapıları kuzeyden açılan iki bölüm daha mevcut. Bu iki bölümün cephe duvarları tamamen simetrik çam ağaçlarından birbirine geçmeli ikişer sıradan oluşuyor. Ahşap hatılların çapı hemen hemen aynı olup, üst üste ve yan yana geçme tekniği ile inşa edildi. Binanın kuzey ve güney cephesinde üzerleri üçgen yapılı 8 adet büyük 4 adet küçük pencere mevcut. Kuzey cephedeki sütunlu giriş kapısının kenarlarında birer sütun ve bu sütun kısmın üzerini oluşturan çatı kısmında yüksekçe bir kırma çatı bulunuyor. Kuzey cephedeki sütunlu kapıya ve yan bölümleri oluşturan ahşap binanın giriş kapılarına merdivenle ulaşılıyor. Binanın yan cephelerinde ayrıca 4 adet pencere bulunuyor.

1994 YILINA KADAR ASKERİ AMAÇLI KULLANILDI

Kışlık Av Köşkü, Sarıkamış ormanları içerisinde bulunan ve günümüze kadar özgün mimarisini koruyarak ulaşabilmiş tescilli taşınmazlardan birisi. Köşk 1994 yılına kadar askeri amaçlı olarak Sarıkamış Tugay Komutanlığı denetiminde kaldı, daha sonra mülkiyet sahibi hazineye devredildi. Günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli alan içerisinde yer alan Köşk ile birlikte turizm yerleşim alanı olarak belirlenen plan bünyesinde hazırlanan bu bölgeye ait çevre düzeni planı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.03.2010 tarih ve 1635 sayılı kararı ile onaylandı.

TÜRK FİLMLERİNE MEKAN OLDU

Rus Çarı 2. Nikolay’ın eşi Katherina’ya ait olduğu zannedilen köşk, aslında Çar’ın hasta oğlu Aleksi için bir rehabilitasyon merkezi ve aynı zamanda da ailenin kışın ve yazın kullandığı av köşkü olarak yapıldı. II. Nikolay’ın eşinin adı da Katherina değil Aleksandra. Ruslar tarafından, “Nikolay’ın Av Köşkü” olarak bilinen 124 yıllık tarihi yapı aynı zamanda Çarlık dönemine ait Türk filmlerinin çoğunun da çekim mekanı oldu.