Titanic Otel: “Turizm Merkezi ilan edilen alana tesis yapmak için ormanların yakılmasına gerek yok”

Otelin sahibi olan AYG Grubu’nun faaliyetleri ile ilgili bilgilerin yanında çeşitli yazışma ve dokümanlar eklendiği açıklamada şöyle deniyor:

1) Otelimizin bulunduğu bölge 11.09.1987 tarihli Bakanlar Kurulu kararının 25.09.1987 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanması ile Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir.

Turizm Merkezi olarak ilan edilen bir alana turistik tesis yapmak için yanmasına/yakılmasına gerek yoktur. Zaten 1982 yılında yürürlüğe giren Anayasamızın 169. maddesine göre yanan orman vasıflı alanlar yeniden ağaçlandırma dışında başka bir maksat ile kullanılamamaktadır.

2) Titanic Deluxe Bodrum ünvanlı otelimizin bulunduğu parsel için 11.11.1997 tarihinde Turizm Bakanlığı tarafından Yazıcı Turizm Yat.ve İşl. Aş’ne Turistik tesis yapılması için Ön İzin verilmiştir.

3) 13.11.2006 tarihinde ise Titanic Deluxe Bodrum ünvanlı otelimizin bulunduğu alanın 3598 parsel olarak Güvercinlik Turizm Aş’ne, Turizm Bakanlığı tarafından Kesin Tahsis’i yapılmıştır.

4) 15.07.2007 tarihinde bölgede toplam 223 Hektar alanın etkilendiği yangın meydana gelmiştir. Yangının gerçekleştiği alanın en uzağında olan parsel hali hazırda Titanic Deluxe Bodrum otelimizin bulunduğu tahsis alanı olan parseldir. Çok açık ve net şekilde görülmektedir ki 3598 nolu parsel yangından hiçbir şekilde etkilenmemiştir.

5) Bazı basın kuruluşlarının haberlerinde ve bazı sosyal medya paylaşımlarında görüntüleri paylaşılan ve 3598 nolu parselin yangından etkilendiği şeklindeki algı yaratılmasını sağlayan görüntüler, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, yapılacak projeye uygun olarak parselde temizlik yapılarak inşaat için hafriyat hazırlığına ait olan görüntülerdir. Bu işlem her tahsis sürecinde aynı şekilde yapılmaktadır.

6) Yine bazı basın yayın kuruluşları ve bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi bölgede Halep Çamı’nın olmadığı, Bölgenin tamamı 1980 yılında Orman Bakanlığı tarafından Kızılçam fidanı dikilmek sureti ile ağaçlandırılmıştır.

7) Nihayetinde 3598 parselde bulunan tahsis sahibi olan firmanın (Güvercinlik Turizm Aş.) Titanic Oteller Grubu tarafından hisse devri vasıtası ile satın alınması, tesisin kaba inşaatının bitme aşamasında ve 09.02.2016 tarihinde gerçekleşmiştir. Otel yatırımının gerçekleştiği alanın yangından etkilenmediği çok açık ve net şekilde ispatlı olduğu sonucuna varıldıktan sonra yatırım kararı alınmış ve hisse devir işlemleri firmamız tarafından tamamlanmıştır.

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