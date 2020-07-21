THY Ağustos ayı uçuş takvimini güncelledi
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ağustos ayında başlayacak olan yeni uçuş noktalarını “Sizi 211 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıyoruz” tweeti ile duyurdu.
Tüm dünya için coronavirus tehdidi tam anlamıyla geçmemişken yeni normal düzen çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Hemen hemen her gün uçuş planlarını güncelleyen havayolları da gelecek dönem seferlerini arttırmayı amaçlıyor. Bunlardan biri olan THY’de Ağustos 2020 güncel uçuş planını internet sitesi üzerinden yayınladı.
Yayınlanan duyuruda “21 Mart 2020 – 31 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için Esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın.
Uçuş takvimi temmuz ve ağustos ayları sonuna kadar uygulanacak uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız” denildi.
THY’nin güncel yurt içi ve yurt dışı uçuş takvimine ulaşmak için “THY Güncel Uçuş Planı” linkine tıklayabilirsiniz.
Bilal Ekşi, güncellenen uçuş planını twitter hesabında takipçileriyle şöyle paylaştı:
THY’nin güncel yurt içi ve yurt dışı uçuş takvimine ulaşmak için “THY Güncel Uçuş Planı” linkine tıklayın.
|İmsak
|03:52
|Güneş
|05:43
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:38
|Yatsı
|22:21
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. Brighton
|37
|38
|16. West Ham
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25