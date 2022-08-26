THK oteli Katarlılara mı satılacak, Varlık Fonu’na mı devredilecek?

O dönemde İstanbul’daki yangından zarar görenler için yapılan bu nedenle ‘Harikzedeler’ apartmanı, daha sonra buranın mülk sahibi THK’dan dolayı ‘Teyyare apartmanı olarak bilinen THK’nın bu binası 35 yıl önce Net Holding öncülüğünde bir grup tarafından otele dönüştürülüp uzun süre Ramada adıyla işletilen otel mal sahibi ile sık sık değişen kiracılar arasında tartışmalara neden oluyor.

Otelin şu andaki kiracısı akaryakıt kaçakçılığından cezaevine giren Recep Ercan Keskin. Otel Keskin Gayrimenkul Turizm Yatırım Şirketi tarafından Wyndham İstanbul Old City adıyla işletiliyor.

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre şimdi de otelin Katarlılara satılması ve Varlık Fonu’na devri konuşuluyor.

Haberde Abdullah Kaya, Ali Yüksel ve Adnan Zengin'den oluşan kayyum heyeti, geçen haftalarda şube başkanlarıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda kayyumlar, THK'nin ekonomik durumunun iyiye gitmediğini, ertelenen borçların ve kredilerin erteleme süresinin dolmak üzere olduğunu belirtti. Kayyumlar, THK'yi içinde bulunduğu ekonomik krizden, kurumun en değerli gayrimenkulü olan, uzun yıllardır otel olarak kullanılan İstanbul Laleli'deki Tayyare Apartmanlarını Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devrederek çıkaracaklarını söyledi.

Borca karşılık satış

Toplantıdaki şube başkanlarım şaşkına çeviren açıklamayı kayyumlar şöyle sürdürdü: "Türkiye Varlık Fonu'yla görüşmelerimiz son aşamaya geldi. Oteli Varlık Fonu'na devredeceğiz. THK'nin tüm borçlarını kapatacağız. Kurumun da faaliyetlerine devam edeceğiz. Bu devirden sonra kurumun kasasına da ayrıca para girecek." Ancak İstanbul'daki otelin Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesi için, 2019'da THK'ye kayyum atayan Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi'nin de onay vermesi gerekiyor. Mahkeme önceki yıllarda kayyumların bazı gayrimenkulleri satmasına onay vermemişti. Ayrıca kayyumlar, oteli devredeceklerini açıkladığı toplantıda THK'nin tüzüğünün de değiştirileceğini belirtti.

Otel 2055 yılına kadar Keskin Gayrimenkul Turizm Yatırım Şirketi’ne verilmiş. Keskin'in şirketi, THK'ye aylık yaklaşık 340 bin dolar kira ödüyor. Bir yılda ödenen kira bedeli ise yaklaşık 4 milyon TL. Ancak eski THK yöneticilerinin aktardığına göre, ödenmesi gereken kira bedeli, şirketin ödediğinin iki-üç katı olmalı.

Katarlılara mı satılacak

THK'nin eski Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman THK'nin Varlık Fonu'na devretmeye hazırlandığı otelin değerinin yaklaşık 9-10 milyar TL olduğunu belirterek şunları söyledi: "Oteli işleten şirket, THK'ye ödediği kira bedelini sadece THK'nin isminin açıklanmasını istemeyen bazı yöneticileri de "Varlık Fonu" oteli devraldıktan sonra ne yapacak? Katarlılara, Araplara mı satacak?" diye sordu. Kurumun eski yöneticileri, Varlık Fonu'nun bu oteli işleteceğine inanmadıklarını söyledi.

THK kayyumu "Oteli fona devredip gideceğiz"

2019'dan beri Türk Hava Kurumu’nu (THK) yöneten üç kişilik THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya’nın yapılan toplantıda , "Otelin gerçek sahibi devlettir. Devlet malını kuruma bağışlamış, biz de oteli gerçek sahibi olan devlete devredeceğiz. Eylül- ekim ayına kadar devir işlemlerini tamamlayıp kasım veya aralıkta da seçim yapıp gideceğiz" dediği belirtiliyor.