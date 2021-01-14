The Stay Warehouse ile Başka Bir Sevgililer Günü Mümkün!
The Stay Warehouse, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü, özel bir konumda; kışın en romantik halinin yaşandığı Alaçatı’da bir küçük bir tatile dönüştürüyor. Zeytin ağaçları içinde yemyeşil bahçesi, geniş odaları ve mönüsünde yer alan lezzetli yemekleriyle The Stay Warehouse hafta sonu boyunca misafirlerini ağırlıyor.
Kış boyunca açık olan The Stay Warehouse, şubatın en romantik gününde de konuklarını konforlu ve lüks konaklama anlayışıyla ağırlamaya devam ediyor. 3 dönüm bahçesi, 900 metrekare üzerine kurulu 24 geniş suiti ve geniş lounge alanı ile The Stay Warehouse, rafine bir zevkin tüm olanaklarını sağlıyor.
İstanbul’a sadece 4 buçuk saatlik mesafedeki Alaçatı’nın bu dingin sezonunda büyük şehrin karmaşasından uzaklaşmak isteyenler için alternatif olan The Stay Warehouse, farklı konaklama paketlerini misafirleriyle buluşturuyor. 24 suitin her biri, farklı zevklere hitap eden manzarasıyla misafirlerini ağırlarken sosyal mesafenin de en rahat deneyimlendiği mekanlardan biri olarak dikkati çekiyor. The Stay Warehouse misafirleri, açık ve ısıtmalı havuzunda serin havalarda bile yüzmenin keyfine varabiliyor, şömine başında saatler süren okuma saatlerini paylaşabiliyor ya da odalarındaki plaklarla tatlı bir müzik yolculuğuna çıkabiliyor.
The Stay Warehouse; birbirinden özel yerel tatların sunulduğu hem gündüz hem de akşam günün her anı sadece otel misafirlerine hizmet veren restoranında da özel mönüsüyle lezzetlerini sunuyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12