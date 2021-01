The Stay Warehouse ile Başka Bir Sevgililer Günü Mümkün!

Kış boyunca açık olan The Stay Warehouse, şubatın en romantik gününde de konuklarını konforlu ve lüks konaklama anlayışıyla ağırlamaya devam ediyor. 3 dönüm bahçesi, 900 metrekare üzerine kurulu 24 geniş suiti ve geniş lounge alanı ile The Stay Warehouse, rafine bir zevkin tüm olanaklarını sağlıyor.

İstanbul’a sadece 4 buçuk saatlik mesafedeki Alaçatı’nın bu dingin sezonunda büyük şehrin karmaşasından uzaklaşmak isteyenler için alternatif olan The Stay Warehouse, farklı konaklama paketlerini misafirleriyle buluşturuyor. 24 suitin her biri, farklı zevklere hitap eden manzarasıyla misafirlerini ağırlarken sosyal mesafenin de en rahat deneyimlendiği mekanlardan biri olarak dikkati çekiyor. The Stay Warehouse misafirleri, açık ve ısıtmalı havuzunda serin havalarda bile yüzmenin keyfine varabiliyor, şömine başında saatler süren okuma saatlerini paylaşabiliyor ya da odalarındaki plaklarla tatlı bir müzik yolculuğuna çıkabiliyor.

The Stay Warehouse; birbirinden özel yerel tatların sunulduğu hem gündüz hem de akşam günün her anı sadece otel misafirlerine hizmet veren restoranında da özel mönüsüyle lezzetlerini sunuyor.