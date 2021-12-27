banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Hamsi, tezgahları da terk etti
Hamsi, tezgahları da terk etti
THY'den George Clooney iddialarına yalanlama
THY'den George Clooney iddialarına yalanlama
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları

TDGD BB - Birleşmiş Milletler, TDGD'yi resmi ortak olarak kabul etti

Turizm ve Destinasyon Geliştirme Derneği-TDGD, Turizmde İklim Eylemine İlişkin Glasgow Bildirgesinin imzacısı oldu. Bu bildirgeye Türkiye’den imza veren tek sivil toplum kuruluşu olan TDGD, bu kapsamda Birleşmiş Milletler, Dünya Turizm Örgütü, One Planet Network, Future of Tourism Coalition ve Travel Foundation kurumlarıyla resmi ortak, işbirlikçi, lansman ve imza ortağı olarak kabul edildi.

Turizm 27.12.2021, 15:03
TDGD BB - Birleşmiş Milletler, TDGD'yi resmi ortak olarak kabul etti

Turizm sektörü eşi benzeri görülmemiş bir iklim kriziyle karşı karşıya. Bu krizle baş edebilmenin yolu ise iklim eylemini hızlandırmaktan ve tüm turizm sektörünü koordineli bir planın arkasında birleştirerek iklim değişikliğiyle mücadele etmekten geçiyor. Turizm ve Destinasyon Geliştirme Derneği-TDGD bu kapsamda, Turizmde İklim Eylemine İlişkin Glasgow Bildirgesinin imzacısı oldu.

Bilindiği üzere Birleşik Krallık’ın Glasgow kentinde 31 Ekim-12 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenen 26. Taraflararası İklim Konferansı-COP26’da 197 ülke delegelesi iklim kriziyle mücadele için ortak metinlere imza attı. Bunun sonucunda “Glasgow Bildirgesi On Yıllık Turizm İklim Eylem Planı” oluşturuldu. Fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması, turizmde sürdürülebilirlik uygulamaları, destinasyonların korunması, geliştirilmesi ve kirliliğinin azaltılması başlıkları üzerinde duruldu.

Sonrasında Birleşmiş Milletler (UN) ve Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), tüm dünyadaki hükümetleri ve sivil toplum örgütlerini Turizmde İklim Eylemine İlişkin Glasgow Bildirgesini imzalamaya ve işbirlikçi olmaya davet etti. İklim değişikliği ve destinasyonlarda temiz enerji kullanımı konularına özel önem veren Turizm ve Destinasyon Geliştirme Derneği-TDGD, bu davete olumlu yanıt verdi. Bu şekilde TDGD; Birleşmiş Milletler, Dünya Turizm Örgütü, One Planet Network, Future of Tourism Coalition ve Travel Foundation kurumlarıyla resmi ortak, işbirlikçi, lansman ve imza ortağı olarak kabul edildi.

Türkiye'den Turizmde İklim Eylemine İlişkin Glasgow Bildirgesine kabul edilen tek sivil toplum kuruluşu olan TDGD, belirtilen kurumlar ile iş birliği kapsamında gelecekte toplantılara katılacak, projelere dahil edilecek ve farkındalık yaratacak iş birliklerinde yer alacak.

TDGD, “Net Sıfır”a ulaşmak için çaba harcayacak

Turizmde İklim Eylemine İlişkin Glasgow Bildirgesi, sektörü küresel taahhütlerle uyumlu hale getirmek, küresel olarak işletmelerin ve destinasyonların karşı karşıya olduğu birçok zorluğa çözüm üretmek, seyahat ve turizmi iklim eylemi için ortak bir yolda birleştirmek için hareket ediyor. Glasgow Bildirgesi, turizmdeki emisyonları önümüzdeki on yılda en az %50 azaltma ve 2050'den önce mümkün olan en kısa sürede “Net Sıfır”a ulaşma taahhütlerini güvence altına alarak turizmde iklim eyleminin hızlandırılmasını teşvik ediyor.

TDGD, Glasgow Bildirgesinin imzacısı olarak 2100 yılına kadar 1,5°C’yi aşmayacak bir artışın tutarlı kalmasını sağlamak için eylemlerini en son bilimsel önerilerle uyumlu hale getirmek için çalışacak.

TDGD bu iş birliği ile ayrıca, iklim eylem planlarını 12 ay içinde teslim etmeyi veya güncellemeyi, bildirgenin beş yolu (Tedbir Almak, Karbonu Azaltmak, Yenilenmek, İş Birliği Yapmak, Finansman Ortaklığı) ile uyumlu hale getirmeyi, yıllık olarak kamuya rapor vermeyi ve iş birliği ruhu içinde çalışmayı kabul etti.

TDGD, başta Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri İklim Zirvesi olmak üzere iklim değişikliğine ilişkin çeşitli projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8