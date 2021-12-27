TDGD BB - Birleşmiş Milletler, TDGD'yi resmi ortak olarak kabul etti

Turizm sektörü eşi benzeri görülmemiş bir iklim kriziyle karşı karşıya. Bu krizle baş edebilmenin yolu ise iklim eylemini hızlandırmaktan ve tüm turizm sektörünü koordineli bir planın arkasında birleştirerek iklim değişikliğiyle mücadele etmekten geçiyor. Turizm ve Destinasyon Geliştirme Derneği-TDGD bu kapsamda, Turizmde İklim Eylemine İlişkin Glasgow Bildirgesinin imzacısı oldu.

Bilindiği üzere Birleşik Krallık’ın Glasgow kentinde 31 Ekim-12 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenen 26. Taraflararası İklim Konferansı-COP26’da 197 ülke delegelesi iklim kriziyle mücadele için ortak metinlere imza attı. Bunun sonucunda “Glasgow Bildirgesi On Yıllık Turizm İklim Eylem Planı” oluşturuldu. Fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması, turizmde sürdürülebilirlik uygulamaları, destinasyonların korunması, geliştirilmesi ve kirliliğinin azaltılması başlıkları üzerinde duruldu.

Sonrasında Birleşmiş Milletler (UN) ve Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), tüm dünyadaki hükümetleri ve sivil toplum örgütlerini Turizmde İklim Eylemine İlişkin Glasgow Bildirgesini imzalamaya ve işbirlikçi olmaya davet etti. İklim değişikliği ve destinasyonlarda temiz enerji kullanımı konularına özel önem veren Turizm ve Destinasyon Geliştirme Derneği-TDGD, bu davete olumlu yanıt verdi. Bu şekilde TDGD; Birleşmiş Milletler, Dünya Turizm Örgütü, One Planet Network, Future of Tourism Coalition ve Travel Foundation kurumlarıyla resmi ortak, işbirlikçi, lansman ve imza ortağı olarak kabul edildi.

Türkiye'den Turizmde İklim Eylemine İlişkin Glasgow Bildirgesine kabul edilen tek sivil toplum kuruluşu olan TDGD, belirtilen kurumlar ile iş birliği kapsamında gelecekte toplantılara katılacak, projelere dahil edilecek ve farkındalık yaratacak iş birliklerinde yer alacak.

TDGD, “Net Sıfır”a ulaşmak için çaba harcayacak

Turizmde İklim Eylemine İlişkin Glasgow Bildirgesi, sektörü küresel taahhütlerle uyumlu hale getirmek, küresel olarak işletmelerin ve destinasyonların karşı karşıya olduğu birçok zorluğa çözüm üretmek, seyahat ve turizmi iklim eylemi için ortak bir yolda birleştirmek için hareket ediyor. Glasgow Bildirgesi, turizmdeki emisyonları önümüzdeki on yılda en az %50 azaltma ve 2050'den önce mümkün olan en kısa sürede “Net Sıfır”a ulaşma taahhütlerini güvence altına alarak turizmde iklim eyleminin hızlandırılmasını teşvik ediyor.

TDGD, Glasgow Bildirgesinin imzacısı olarak 2100 yılına kadar 1,5°C’yi aşmayacak bir artışın tutarlı kalmasını sağlamak için eylemlerini en son bilimsel önerilerle uyumlu hale getirmek için çalışacak.

TDGD bu iş birliği ile ayrıca, iklim eylem planlarını 12 ay içinde teslim etmeyi veya güncellemeyi, bildirgenin beş yolu (Tedbir Almak, Karbonu Azaltmak, Yenilenmek, İş Birliği Yapmak, Finansman Ortaklığı) ile uyumlu hale getirmeyi, yıllık olarak kamuya rapor vermeyi ve iş birliği ruhu içinde çalışmayı kabul etti.

TDGD, başta Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri İklim Zirvesi olmak üzere iklim değişikliğine ilişkin çeşitli projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.