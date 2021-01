TBMM Turizm Komisyonu Başkanı Sn.Tahir Akyürek’i ziyaret ettik.

Son günlerde, sıkıntılarımızı kamuoyuna daha iyi anlatabilmek amacıyla TursapNet isimli, bünyesinde 10.000 seyahat acentasını barındıran platformun çekirdek kadrosu, ZOOM ve Ankara ziyaretlerinde her partiden Genel Başkanlar dahil görüşmeler yapıyorlar. Ben genelde uzağım bu tür yakınlaşmalardan. Tanıyorum kendimi. Asla tutamam çenemi, kalemimi. İki laf eder, bir yazı yazarım, başım derde girer.

Son zamanlarda bazı kanun maddelerini takip amacıyla sık sık Ankara ziyaretleri yapıyoruz. Bu kez bir siyasiyi ziyarete ben de gittim. Çünkü o TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek. Tanıyorum, Takip ediyorum. Biz turizmcilerin en çok ihtiyaç duyduğu siyasi kişilik, en tepedeki isim. Turizmi ve kendimizi en baştan anlatmaya ihtiyaç duymayacağımız bir profesyonel. İşin içinde.

Toplantı başladı. Malum, “ağlamayana meme vermezler” bu memlekette. Önce içimizi bir döktük. İsteklerimizi sıraladık. Komisyonda ve Mecliste sorunlarımızın dile getirileceği sözünü aldık. Sonra, siz anlatın başkanım dedik. Baktık ki Sayın Başkan Turizm’den en güzel örnekleri karış karış tanıdığı Japonya ve Japonlardan veriyor. Toplantının sonunda; Başkanım dedim. Madem Japonları bu kadar iyi tanıyor ve seviyorsunuz. Gazetede de çıkan bir yazımı göstererek, gelin senede 50 milyon hareket sağlayacak TURİZMDE JAPON MODELİ projesini beraber yapalım.

Nedir Japon modeli?

Kısaca anlattım; Bu bir “Öğrenci Değişim Programıdır” Japonya'da öğrencilere; Her Sömestre’de, ülkenin farklı bölgelerinde misafir olacakları ailelerde konaklamalı seyahat zorunludur. Her okul, o senenin ziyaret edileceği şehirdeki kardeş okulunu ve aileleri seçer. Belediye, Demiryolları ve Özel işletmelerin sponsorluğunda misafir ailelere kavuşan öğrenciler, hafta sonunda 2 gün şehri, yemeklerini, müzelerini tahsis edilen bölgesel rehber eşliğinde tanırlar.

Bu program, öğrencinin liseyi bitirene kadar Kuzey‘den Güney’e, Doğu’dan Batı’ya ülkenin 24 bölgesini tanıması anlamına gelir.

Japon neden bunu yapıyor? Çünkü Japon, her bir bireyinin, küçük yaştan itibaren ülkesini, insanlarını tanımasını, her bölgeden arkadaşlar edinmesini, birbirlerini sevmesini, kaynaşmasını istiyor, İşte bu nedenle Japonya’da Ayrımcılık, Bölgecilik, Terör yok. Bu nedenle Japonlar kendi ülkesini, milletini en çok seven, en milliyetçi bireyleri.

Bu programın faydaları;

Türkiye'de 18 milyon ortaöğretim, 7 milyon ilköğretim talebesi vardır. 25 milyon öğrenci senede 2 kez seyahat ederlerse 50 milyon turist birey olurlar. Bu, aynı zamanda çocukların farklı şehirlerde akranlarıyla tanışmasına, farklı şehirleri, kültürleri, yemekleri, şehrin müzelerini, ören yerlerini ve halkını tanımasına, sevmesine, ülkesine bağlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlar.

Bu kapsamda konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İlgili Belediye ve Valiliklerin ortak bir çalışma yürütmesi gerekmektedir.

Sayın Tahir Akyürek, bu organizasyonu birlikte yapabilecek, her partili tarafından sevilen sayılan en önemli mevkidedir. Türsab, TursapNet ve Rehberler bu konuda her türlü yardıma koşulsuz hazırız.