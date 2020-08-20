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Tayland turizmi yeniden başlatıyor

Türkiye'nin Rusya pazarındaki önemli rakiplerinden Tayland, koronavirüs sonrası turizmi yeniden başlatıyor.

Turizm 20.08.2020, 09:25
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Tayland turizmi yeniden başlatıyor

1,5 milyon Rus Tayland'ı ziyaret etmişti

Rusya pazarında Türkiye'nin önemli rakiplerinden Tayland, turizmi yeniden başlatıyor. 2019 yılında yaklaşık 40 milyon turist ağırlayan Tayland, Rusya'da da oldukça yüksek sayıda ziyaretçi alıyor. 2019 yılında Tayland'ı ziyaret eden Rus vatandaşı sayısı yaklaşık 1,5 milyon olarak kayıtlara geçti. Tayland ekonomisinde turizm sektörünün payı ise yüzde 11.

Tayland halkı turizmin açılmasını destekliyor

Yapılan araştırmalar turizmin açılmasına Tayland halkının da sıcak baktığını gösteriyor. Ülkede turizm Covid-19'un gölgesinde açılsa da, Tayland halkının yüzde 82'si ülkenin turizmi güvenli bir şekilde yeniden açmaya hazır olduğu görüşünde.

Beş ülkenin uluslararası ilk varış noktası Tayland

Aynı araştırma, sınırlar açıldıktan sonra Hong Kong, Singapur, Filipinler, Endonezya ve Hindistan halklarının yurt dışındaki ilk varış noktalarının Tayland olacağını gösteriyor. 

Öncelik fiyat değil sağlık

Araştırma şirketi Blackbox Research veri sağlayıcısı Dynata ile birlikte 17 ülkede 10 bin 195 kişiyle yaptığı araştırmaya göre, ziyaretçilerin önceliği fiyat değil. 'Seyahatte önceliğim fiyat' diyenlerin oranı ulaşımda yüzde 18, konaklamada yüzde 15 ve etkinlikte yüzde 10 iken, aynı kesimin sağlık ve hijyen beklentisi ulaşımda yüzde 43, konaklamada yüzde 46 ve etkinlikte yüzde 50 olarak belirlendi. 

Araştırma, Tayland halkının ülke turizmine de güçlü bir şekilde destek vereceğini gösteriyor. Taylandlıların yüzde 92'si önümüzdeki 12 ay içinde ülke içinde seyahate çıkacağını beyan etti. 

Turizmi destek için 720 milyon dolar harcadı

Koronavirüs salgını sonrası Tayland turizm sektörünü desteklemek için 22,4 milyar baht (720 milyon dolar) destek paketi açıklamıştı. Söz konusu destek, seçili otelleri ve restoranları tercih eden Taylandlılara mali destek sağlanmasını da kapsıyor.

Araştırmada elde edilen temel bulgular şöyle:

Katılımcıların yüzde 44'ü hala uluslararası seyahatlerden kaçınmayı tercih ediyor. 

Uzak mesafe seyahate en isteksiz olanlar yüzde 32 ile Japonlar, yüzde 42 ile Filipinliler, yüzde 43 ile Yeni Zelandalılar, yüzde 52 ile Avustralyalılar olarak belirlendi.

Asyalı seyahatçiler arasında en popüler destinasyonlar Japonya ve Avustralya olurken, Avrupalı gezginlerin ajandasının ilk sırasında İspanya yer alıyor. 

Küresel ölçekte seyahatçilerin yüzde 80'i güvenli konaklama, yüzde 74'ü ise Covid-19'u kapsayan seyahat sigortasına daha fazla ödemeye hazır.

Katılımcıların yüzde 76'sı tercih edecekleri ülkelerin daha az temaslı deneyimler sunan ülkeler olacağını belirtiyor. 

Yüzde 66'lık bir kesim ülkeler veya şehirler arasında kendi arabasıyla seyahat etmeyi tercih ediyor. Uçakla seyahat edebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 18'ken, 'kiralık arabayla seyahate çıkarım' diyenlerin oranı yüzde 9, trenle diyenlerin oranı ise yüzde 7 olarak belirlendi.

'Geleceğin turizmi nasıl olacak?' sorusuna ise katılımcıların yüzde 44'ü ''elektrik biniş (uçak)'', yüzde 43'ü ''temassız tuvaletler'', yüzde 40'ı ''havalimanından otele temassız yolculuk'', yüzde 36'sı ''orta koltukların kalkması'' ve yüzde 35'i ''dijital sağlık pasaportu'' yanıtını verdi.

#Tayland #Turizm #korona
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