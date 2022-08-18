Tavak Vakfı, Avrupalı Türklerin Türkiye Turizmindeki Yeri Konulu Araştırma Raporunu Yayımladı

Raporda şu ifadelere yer veridi:

Avrupa ve Türkiye'de 2 yılı aşkın süredir devam eden koronavirüsün azaldığından hareketle, pandemi koşullarında yaşanan normalleşme ile turizmde bu yıl yüz güldüren bir yoğunluk söz konusu. Son zamanlarda Avrupa'dan gelen turist sayısında bir düşüş olsa da, dünyanın her yerinden Türkiye'ye turist gelmekte. Özellikle bu yıl Türk Turizmine en çok katkı sağlayanların Avrupalı Türkler olduğunu görüyoruz.

4 Ülkede yapılan araştırma TAVAK Vakfı’nın 18-26 Temmuz tarihleri arasında Avrupalı Türklere yönelik; pilot bölge olarak Avrupalı Türklerin en çok geldiği, Almanya, Hollanda, Avusturya ve İsviçre'de gerçekleştirdiği araştırma kapsamında geçtiğimiz yıla göre daha fazla sayıda Avrupalı Türk turistin Türkiye'ye gelmeyi planladığı görülmüştür. Araştırma kapsamına göre bu yıl Türkiye’ye gelecek Avrupalı Türk turistlerin sayısının artması bekleniliyor. Takriben 3,7 milyon Avrupalı Türk Türkiye’de tatilini planlamaktadır

Avrupalı Türklerin bu yıl Türkiye'de geçirecekleri tatilleri sürecinde kişi başına ortalama 1450 € harcayacakları öngörü lüyor. Avrupalı Türklerin en fazla harcama yaptıkları bölgeler; İzmir, Çeşme, Alaçatı oluyor. Bu harcamaların Türkiye'nin döviz ekonomiye büyük ölçüde katkıda bulunacaktır. Takriben 3 Milyon 700 Bin Avrupalı Türk Türkiye'de tatilini planlamaktadırlar. Türkiye'ye 3,7 Milyon kadar Avrupalı Türkün geleceğinden hareket edilmektedir. Geçmiş yıllara bakıldığında 2014 ve 2017 yıllarında 2 Milyon 700 Bin Avrupalı Türk gelmiş, son 12 yılda en fazla Avrupalı Türk turistin 2019 yılında (2 Milyon 800 Bin) geldiği görülmektedir. Takriben her 4 kişiden biri İzmir'e gelmeyi planlamaktadır. Revaçtaki bölgelere baktığımız zaman Avrupalı Türklerin %52'si bu yıl tatillerinin bir bölü münü İstanbul'da geçirmeyi planlamaktadır. İstanbul'da oranın daha fazla olmamasının en büyük nedeni, Reina ve Galatasaray Adası gibi eğlence merkezlerinin kapalı olmasının etkisi vardır. Antalya bu yıl ciddi olarak düşüş göstermekte.

Sadece %12 oranında Avrupalı Türk bu yıl Antalya'ya gitmeyi planlamaktadır. Bodrum'da bu oran %13 olurken, Çeşme ve Alaçatı'da ise bu oran %29'a kadar yükselmektedir. Bunun nedeni özellikle genç Avrupalı Türklerin Alaçatı ve Çeşmeye çok rağbet göstermelerinden kaynaklanmaktadır. Ege kıyıları Avrupalı Türkler için cazibe merkezi haline geliyor. Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) olarak geçtiğimiz yıl Ege'de artan Avrupalı Türk turist sayısına yönelik gerçekleştirdiğimiz araştırmada Çeşme, Alaçatı, Bodrum, Urla ve Fethiye gibi turizm destinasyonlarına yönelik Avrupalı Türk turistlerin yoğun ilgisi olduğu tespit edilmiştir. Bu destinasyonlar içinde neredeyse üçte bire yakın bir oranla en çok talep gören bölge ise Alaçatı ve bu yıl da yüksek orandan Avrupalı Türk turist ağırlayacağı öngörülmektedir.

Avrupalı Türkler Türkiye'de ortalama 28 gün kalırlarken, Avrupadan gelmesini beklediğimiz yabancı turistler ise ortalama 16 gün kalmaktadırlar.

Bu dört pilot ülkede yapılan araştırma sonuçları oransal olarak diğer Avrupa ülkelerinden gelecek Avrupalı Türklere de yansıtılmıştır. Bu yıl araştırmanın sapma oranı takriben % 4 civarında hesaplanmıştır.

Avrupalı Türklerin Türkiye’de Beklenen Turizm Harcamaları (2022)