Tatilcilere güzel haber: Denizden virüs bulaşmaz

Koronavirüsten ölüm oranında görülen azalma görünürken iktidar da normalleşme adımları için çalışmalara başladı.

Havaların ısınmasıyla virüsün etkisini kaybedeceği kanısı üzerinden durulurken Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, hava sıcaklıklarının artmasıyla korona virüs vaka sayılarının daha da azalacağını ifade ederek, haziran ayında tatil planlarının yapılabileceğini söyledi. Virüsün denizden bulaşmayacağını belirten Pullukçu, "Denizden pek bir şeyin bulaşması mümkün değil. Deniz, izotonik su dediğimiz bir su. Denizde o kadar çok su var ki, her şey suyun içerisinde çabukça dağılıyor" dedi.

Prof. Dr. Pullukçu, "Hava sıcaklıkları yükseldikçe biraz rahatlama olacak. Eğer sayılar böyle giderse, vaka sayıları artmazsa haziran ayında biz tatil planlarına başlarız. Ben kendim tatil rezervasyonumu yaptırdım bile. Haziran'ın ortasında tatile gideceğim.

Ancak her şeyin normale bir anda dönmesi çok zor. Mutlaka önlemlerin alınması gerekiyor. Oteller ve pansiyon tarzı yerler için bir genelge yayınlanacak, mesafeler ayarlanacak. Açık büfeler kaldırılacak. Şezlonglar arasında mesafeler olacak. Bunlar ayarlanırsa herhangi bir sorun olmayacaktır" diye konuştu.

Pullukçu, "Denizden pek bir şeyin bulaşması mümkün değil. Deniz, izotonik su dediğimiz bir su. Denizde o kadar çok su var ki, her şey suyun içerisinde çabukça dağılıyor. Sizin alacağınız bir tane iki tane virüsle enfekte olunması mümkün değil. Denizden virüsün bulaşacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.