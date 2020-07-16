Tatilciler fahiş fiyatlardan şikayetçi

Koronavirüsten sonra listeye eklenen yeni bir şikayet maddesi de sosyal mesafeye riyayet edilmemesi. Yerli işletmelerin bu konuda sınıfta kaldığını düşünenlerin oranı yüzde 6,7.

Tatilcilerin en az şikayetçi olduğu konular ise plajlar ve yemekler. Bu konulardan memnun olmadığını beyan edenlerin oranı sadece yüzde 2,2. Otel odalarının yeterince temiz olmadığını düşünenler de yüzde 1,5'te kalıyor.