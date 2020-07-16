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Tatilciler fahiş fiyatlardan şikayetçi
Tvil.ru'nun araştırmasına göre, tatilcilerin yüzde 48,5'i fahiş fiyatlardan şikayet ediyor. Yüzde 21,6'lık bir kesime göre ise Rusya'daki işletmelerin servis kalitesi çok düşük. İşletmecilerin kaba davranışlarından şikayet edenlerin oranı da yüzde 8,2.
Turizm 16.07.2020, 15:07
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Koronavirüsten sonra listeye eklenen yeni bir şikayet maddesi de sosyal mesafeye riyayet edilmemesi. Yerli işletmelerin bu konuda sınıfta kaldığını düşünenlerin oranı yüzde 6,7.
Tatilcilerin en az şikayetçi olduğu konular ise plajlar ve yemekler. Bu konulardan memnun olmadığını beyan edenlerin oranı sadece yüzde 2,2. Otel odalarının yeterince temiz olmadığını düşünenler de yüzde 1,5'te kalıyor.
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