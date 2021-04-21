Tam kapanma tartışılıyor, iç pazar için bayramdan da umut kesildi

Bu durumda yurt dışı ziyaretçi akışının kesildiği ortanda sektörün umut bağladığı bayramda iç turizmden de umut kesildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kısmi kapanmadan istenen sonuç alınmazsa daha sert önlemlere gidileceğini söylemişti.

Erdoğan'ın açıkladığı kısmi kapanma 27 Nisan'da sonra erecek.

Bu tarihten sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması ve ardından haftasonu tatilinin gelmesi tam kapanma tarihinin öne çekilmesini gündeme getirdiği belirtiliyor.

Tam kapanmanın bayramı da içine alacak şekilde 23 Nisan ila 17 Mayıs tarihlerinde olacağı iddia ediliyor.

İstanbul Valiliği'nin pandemi gerekçesiyle kent genelindeki tüm eylem ve etkinlikleri 17 Mayıs'a kadar yasaklaması da tam kapanmaya gidileceğine yorumlanıyor.