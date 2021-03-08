Süreç tersine mi dönüyor: Turizm kredileri azaldı, batık oranı arttı

Takipteki kredi oranı 2020 yılında yüzde 5.59 iken ocak ayında 5,75’e yükseldi

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Ocak 2021’de bankaların turizme kullandırdığı uzun vadeli yatırıma dönük krediler sektör genelinde 19 milyar TL i (yüzde 0,73) düşerken, turizm sektörü uzun vadeli kredileri 1.7 milyar TL (yüzde 1,66) düştü.

Cari harcamaların finansmanında kullanılan kısa vadeli turizm kredileri yüzde 2,31 ile yaklaşık 500 milyon TL azaldı.

BDDK verilerine göre bankaların turizme kullandırdığı kredilerden takibe düşenlerin oranı 2020 yılı sonunda, bankaların takip işlemi yapmaması nedeniyle yüzde 5.69’a kadar gerilemişken ocak 2021’de hafif bir artış göstererek yüzde 5.75’e yükseldi.

Ocak ayına kadar olan dönemde kredi miktarı artarken takibe alınan kredi oranı düşüyordu.

Bankacılar genelde olduğu gibi turizme de kullandırılan kredi miktarının önümüzdeki aylarda da düşmeye devam edeceğini söylüyor.

Turizme kullandırılan ve takibe alınan krediler