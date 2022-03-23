Şubat ayında Avrupalı turistin tercihi Türkiye oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı şubat ayı verilerine göre, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 186,52 artış kaydedildi. Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi Enuygun şubat ayı turizm verilerini açıkladı. Buna göre, şubat ayında Türkiye’ye en çok Brüksel, Frankfurt, Paris, Amsterdam ve Bakü’den turist geldi. En popüler 5 rota sırasıyla Brüksel-İstanbul, Frankfurt-İstanbul, Paris-İstanbul, Amsterdam-Gaziantep ve Amsterdam-İstanbul oldu.

Enuygun verilerine göre, ay boyunca satılan toplam uçak biletlerinin yüzde 15’i 11 Şubat’ta satın alındı. Şubat ayında yurt dışından ülkemize uçak bileti satın alanların ödediği ortalama bilet tutarı ise 3.620 TL oldu. En fazla ödenen bilet tutarı Amsterdam-İstanbul rotasında 4 kişi için 9.345 TL olurken, minimum tutar da

Hannover-Ankara rotasında bir kişilik uçak bileti için 1.918 TL oldu.

“Bahar ve yaz için beklentimiz yüksek”

Yaşanan artışla ilgili konuşan Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan “Bu yıl şubat ayında, geçtiğimiz yıla kıyasla ülkemizi ziyaret edenlerin sayısı önemli bir artış gösterdi. Son 2 yılda pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlamalar ortadan kalkınca ara verilen seyahatleri gerçekleştirmeye başladık. Özellikle Avrupalı turist sayısında görülen artış yaz için de beklentimizi yükseltiyor. Bahar ve yaz aylarından oldukça umutluyuz” açıklamasında bulundu.