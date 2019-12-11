Sianji hotels, Mısır’a sağlık turizmi ihraç ediyor

İnşaat ve turizm sektöründe 33 yıllık tecrübeye sahip Sianji Hotels; Sianji, Sianji Well-being Resort, Sianji Stay & Go, Sianji Suits & Villas & Residences, Sianji Dry Hotels markaları ile yatırım ve Otel İşletmeciliği alanlarında 12 ay boyunca hizmet veriyor. Aynı zamanda master detoks, raw food, ayurverdik diyet, ketojenik diyet, Akdeniz diyeti alternatifleriyle farklı konseptlerde restaurant yatırımcılığı ve işletmeciliği faaliyetlerine devam etmekte, Muu SPA markası ile de SPA yatırımı ve işletmeciliği yapmaktadır. Boulevard Tourism Development Company, Kızıldeniz’in yeni trend bölgesi Marsa Alam’da turizm imarlı 1 milyon metrekarelik araziye sahip. İmzalanan anlaşma ile arazi üstünde Sianji markaları ile aşama aşama proje geliştirilecek. 2020 yılının ilk yarısında inşaata başlanıp 2021 yılının son çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan ilk etapta, Maldiv stili 120 villa, 3000 metrekarelik SPA, 4 restoran yapılacak ve Sianji Wellbeing Resort olarak hizmet verecek. İlk etabın yatırım tutarının yaklaşık 20 milyon dolar mertebesinde olacağı projede, ikinci aşamada villa ve residence’lar, üçüncü aşamada 350-400 odalı Sianji Resort, sonrasında büyük bir Aqua Park ve golf sahası yapılacağı iletildi. Ayrıca, Turizm sektörüne hizmet verecek bir eğitim merkezi de faaliyete geçirilecek. İlk aşamadaki 120 villa ekolojik yapısı ve oksijen sirkülasyonu ile ahşap bungalov stilde sağlıklı doğal malzemelerle oluşturulacak.

Sianji Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır konu ile ilgili görüşlerini aktardı: ‘’Sianji Hotels grubu olarak 10. yılımızı tamamladık. Türkiye’nin turizmdeki gücünü tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Türkiye’ye sağlıklı yaşam ve detoks turizmini kazandıran, Avrupa’nın En İyi Sağlıklı Yaşam ve Spa Merkezi, Avrupa’nın En İyi Resort’u dahil olmak üzere uluslararası alanda 27 farklı ödülün sahibi Sianji Wellbeing Resort, Dünya Lüks Spa Otelleri arasında da Türkiye’den ödüle layık görülen tek otel oldu. Sianji Hotels olarak 33 yıllık turizm deneyimimizle sektörümüze işletmecilik misyonumuz altında da hizmet veriyoruz. Yatırımcılara yol göstermek, projelendirmeden, inşaatına ve inşaasına, pazarlamasından, konsept yaratılmasına kadar planlı ve tam kontrollü bir iş birliği ve stratejik plan ile işletmecilik yapıyoruz. Bodrum’daki emsal projemiz Sianji Well-being Resort ile dünyaca tanınan 27 uluslararası ödülle de tescillenerek hizmet vermemiz yanında, Türkiye’nin sağlık üssü Bodrum Kadıkalesi bölgesinde wellbeing kültürünü oluşturduk. Global Wellness Institute’ın son rakamları da gösteriyor ki wellness dünyada 4,5 trilyon dolara ulaşan bir sektör. Wellness ekonomisi Türkiye için hala yeni bir Pazar, Sianji Hotels grubu olarak wellness / wellbeing konseptini biz büyüttük ve şimdi Mısır ile birlikte dünyaya açılarak öncü gücümüzü burada da sektöre göstermek, ülke ekonomimize katma değer sağlamayı amaçlıyoruz.’’

Boulevard Tourism Development Company’nin sahibi Maged Shafik yatırım kararı ile ilgili şu bilgileri verdi: ‘’ Türkiye’de kimya sektörü ile yakın iş birliğimiz var. Mısır’da kimya ve turizm sektörleri dışında elektrikli golf arabası ve elektrikli çok amaçlı çevreci küçük arabalar üretiyoruz. Mısır’da ciddi bir wellbeing işletmesi yok ve bu ihtiyacımızı Türkiye’den ve özellikle Sianji Wellbeing Resort Bodrum’dan karşılıyoruz. Recai Bey ile de misafirlerimle tesisinde konaklarken tanıştık ve çok güçlü bir iş birliğinin temellerini attık. Sağlık turizmi bizim için yeni bir alan, yatırım için hem yurtdışı hem Türkiye’de farklı gruplarla da görüştük, burada Sianji Hotels grubu, Sn. Recai Çakır’ın 33 yıllık birikimi ve ekibinin know-how’una, müşterileri olarak edindiğimiz birebir deneyime dayalı bir karar aldık. 5 yıldır Sianji Well-being Resort’ün müşterisi olarak bir resort otelin farklı tüm hizmetlerini deneyimledik. Mısır’da wellness yaşam tarzını benimseyen önemli bir kitle var. Aynı zamanda ileri aşamalarda yapılacak alanlarımıza Sianji ile birlikte bir estetik merkezi de yapmayı planlıyoruz. Böylelikle niş sağlık sektöründe pek çok alanda birlikte hizmet vermeyi planlıyoruz. İlk aşama yatırımımız oda sayısı itibariyle de bir yetişkin oteli olarak hizmet verecek. Projemize Mısır dışında Türkiye ve Avrupa ülkelerinden Sianji Well-being Resort’un yarattığı konseptten dolayı fazlaca talep alacağımıza inanıyorum.’’

Sianji Büyüme Stratejileri Danışmanı Dr. Faik Öztunç da sağlık turizminin ve özellikle Well-Being, Welness, Detox hizmeti veren tesislerin ülkemizde ve Dünyada çok önem kazanacağını belirterek büyümelerini bu alanda ve gerçek anlamda dört yıldız hizmet verecek Sianji Stay & Go markasında yoğunlaştırdıklarını iletti. Gerçek dört yıldızlı otel konseptinin başta İstanbul olmak üzere Anadolu kentlerimizin de büyük ihtiyacı diye belirtti. Yatırımcı daha az maliyetle otelini en iyi hizmeti verecek tarzda inşa edecek ve müşteri de almadığı hizmetin bedelini ödemeyecek diye vurguladı. Özellikle Well-being tarzında bir otelin İstanbul’da mükemmel iş yapacağını ileterek yatırımcılarla iş birliğine hazır olduklarını ileten Sayın Öztunç her iki konseptteki otelin, geri dönüş süresinin çok kısa olduğunu belirtti.