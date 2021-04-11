banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dünyada aşı adaletsizliği büyüyor!
Dünyada aşı adaletsizliği büyüyor!
Sezonun ilk turist uçağı Bodrum'a indi
Sezonun ilk turist uçağı Bodrum'a indi
Almanya Savunma Bakanı’ndan Rusya’ya çağrı
Almanya Savunma Bakanı’ndan Rusya’ya çağrı
Uçakta büyük kavga!
Uçakta büyük kavga!

Sezonun ilk turist uçağı Bodrum'a indi

Tatil bölgeleri yaz gelmeden hareketlendi. Özellikle Rus turistler Türkiye'ye akın ediyor. Alman ve İngiliz turistlerin listesinde Türkiye ilk sırada yer alıyor

Turizm 11.04.2021, 18:16 11.04.2021, 18:36
4
Sezonun ilk turist uçağı Bodrum'a indi

Milas-Bodrum Havalimanı Azur Havayolları'nın Moskova'dan düzenlendiği seferle yılın ilk dış hat uçuşunu karşıladı. Azur Air'in Boeing 757-200 tipi uçağıyla 212 yolcu, Moskova'dan Bodrum'a geldi. Milas-Bodrum Havalimanı'nda SHGM Havaalanı Pandemi Tedbirleri Sertifikasyonu'nu aldı ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından oluşturulan protokolü imzaladı. Salgın döneminde güvenli seyahat için Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI World oluşturulan Havalimanı Sağlık Akreditasyonu'nu aldı. Mayıs ayı sonu itibarıyla birçok ülkenen dış hat uçuşlarını başlatması bekleniyor. Almanya ve İngiltere'de en yoğun talebin Türk turizm bölgelerine olduğu belirtiliyor. 

banner473
Yorumlar (0)
banner470
11°
açık