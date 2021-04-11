Sezonun ilk turist uçağı Bodrum'a indi

Milas-Bodrum Havalimanı Azur Havayolları'nın Moskova'dan düzenlendiği seferle yılın ilk dış hat uçuşunu karşıladı. Azur Air'in Boeing 757-200 tipi uçağıyla 212 yolcu, Moskova'dan Bodrum'a geldi. Milas-Bodrum Havalimanı'nda SHGM Havaalanı Pandemi Tedbirleri Sertifikasyonu'nu aldı ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından oluşturulan protokolü imzaladı. Salgın döneminde güvenli seyahat için Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI World oluşturulan Havalimanı Sağlık Akreditasyonu'nu aldı. Mayıs ayı sonu itibarıyla birçok ülkenen dış hat uçuşlarını başlatması bekleniyor. Almanya ve İngiltere'de en yoğun talebin Türk turizm bölgelerine olduğu belirtiliyor.