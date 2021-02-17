Seyahat sektöründe yeni dönem: "Pazarlık" Pazarlama Modeli

HotelForex, Pazarlık Pazarlama Modeli (PPM) ile otelci ile seyahat eden müşteriler arasında online alışverişe imkan veren bir rezervasyon sitesi olarak, otelin ve müşterinin, herhangi bir aracı olmadan, doğrudan pazarlık yapmasına olanak tanıyor.

HotelForex CEO’su Melih Baş, HotelForex’in Türkiye'nin en prestijli start-up programından derece aldığını ve start-uplara geliştirme ve yatırım fırsatı programı sunan Endeavor ScaleUp programına kabul edilen sayılı seyahat sektörü girişimlerden biri olduklarını belirterek,

“HotelForex olarak dünyanın önde gelen seyahat endüstrisi araştırma otoritesi Phocuswright'ın Startup Programı 2021'e tek Türk Şirketi olarak katıldık. Böylelikle HotelForex’in seyahat sektöründeki yeni 3 faz iş modellerini tanıtma fırsatı bulduk. Günümüzde birçok online seyahat sitesi, acente kültürüyle ve acentenin bakış açısıyla hazırlanıyor. Oysa artık turizmin yapısı değişti; kitle turizminden bireysel turizme oradan da şimdiki yeni dönem olan dinamik turizme geçildi. Tabii bu süreç, daha dinamik bir turizm anlayışını da gerekli kılıyor. HotelForex işte tam bu noktada, profesyonel kurucuları ve deneyimli kadrosu ile sektöre yeni bir soluk getiriyor ve önemli bir boşluğu dolduruyor. Otelcinin ve son kullanıcının beklentilerini ve bakış açılarını odak noktasına koyarak, otelin ve müşterinin, herhangi bir aracı olmadan, doğrudan pazarlık yapmasına olanak tanıyoruz. HotelForex’te fiyatlar, talep ve arza göre anlık olarak değişiklik gösteriyor. Son kullanıcı da %30’a kadar indirimlerle istediği fiyatı belirleyebiliyor. Bu sayede HotelForex, son kullanıcıların tek bir fiyat üzerinden rezervasyon yapma devrini kapatıp, otelcinin de boş odalarını değerlendirmesini sağlayarak, benzersiz iş modeliyle hem otellere hem de son kullanıcılara yeni fırsat kapıları açıyor.” şeklinde konuştu.

HotelForex’in müşteri ile oteli ortak paydada buluşturan bir otel borsası olduğunun da altını çizen Baş, “Seyahat acenteleri perspektifine dayalı geleneksel bir seyahat endüstrisi mevcut. HotelForex, PPM sabit fiyatlara karşı bir alternatiftir. Müşterinin, istediği otelle pazarlık yaparak uygun fiyata konaklaması sağlanırken, otelin de boş odalarını değerlendirmesine olanak tanıyoruz. Tıpkı bir borsa ekranındaki gibi otel fiyatları, talep ve arza göre anlık olarak değişiyor. Müşteri fiyatı kendi belirlerken, otelci de oda durumuna göre kendisine uygun olan indirimli fiyatı onaylıyor. Bu süreç, hem müşterinin hem de otelcinin kazandığı bir pazarlık modeli oluşturuyor. 3 farklı dilde hizmet veriyoruz. Konaklamayı hem ziyaretçiler hem de otel işletmecileri için kolaylaştırıyoruz. Açık artırım mantığında değil, otelin ve müşterinin, herhangi bir aracı olmadan, doğrudan pazarlık yapmasına ve bulduğunuz fiyattan değil, istediğiniz fiyattan almanıza olanak sağlıyoruz.” dedi.