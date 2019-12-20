Setur, “Uzakrota Travel Summit”te

Türkiye’nin lider turizm şirketlerinden Setur, ülkemizin en etkili turizm buluşmalarından biri olan ve bu yıl 4 binin üzerinde katılımcıyı bir araya getiren Uzakrota Travel Summit 2019’a katıldı. Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller’in , “Turizm’de Trend Ne Demek? Trend Denilince Akla Ne Gelir?” başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldığı Uzakrota Travel Summit, 13 Aralık 2019 tarihinde Hilton Bosphorus Convention Center’da düzenlendi.

Uzakrota Travel Summit 2019, bu yıl 150 üst düzey konuşmacıya, 500’den fazla markaya, 100’den fazla stant katılımcısına ev sahipliği yaptı ve Türkiye ve çevre ülkelerden seyahat acenteleri, turizm teknoloji firmaları, otelleri, turizm sektörüne yönelik hizmet veren ajansları ile bloggerları bir araya getirdi. Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller “Turizm’de Trend Ne Demek? Trend Denilince Akla Ne Gelir?” başlıklı panelde turizmde trend akımlarının ortaya çıkışları ile ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaşarak şunları söyledi; “Setur olarak trendlerin peşinde koşan değil, trendleri belirleyen bir markayız ve bunun temelinde sürdürülebilir ve kalıcı işler yapmak yatıyor.” Her trendin “iyi” olmadığının altını çizen Temeller, “Bir trend gelecek nesillere, üretime ve ekonomiye fayda sağlamıyorsa kalıcı olamaz. Ayrıca sürdürülebilir olmayan hiçbir şey kalıcı değildir. Trendleri sosyal sorumluluk amacıyla kullanabilmek çok kıymetli. Bir başka önemli nokta da özellikle gençler için, trendlerin değil kalitenin peşinden koşmak olmalı” şeklinde konuştu.

Uzakrota Travel Summit’in bu yılki etkinliğinde aynı akşam ödül töreni de düzenlendi. Törende Setur, Uzakrota Özel Ödül’üne değer görüldü ve ödülü Setur adına Bireysel Offline Satış Kanalları Müdürü Andaç Erarabacı aldı. Setur, Uzakrota Travel Summit’teki standıyla da büyük ilgi gördü.