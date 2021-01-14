Şehrin Kalbinde Baş Başa Bir Hafta Sonu

The Stay, Sevgililer Günü’nü İstanbul’da geçirmek isteyenler için; İstanbul’un en ikonik semtleri Bebek ve Ortaköy’de bulunan otellerinde şehrin dinamizmini yaşayarak sanat ve tarihi bir arada sunan ambiyansıyla ağırlıyor. The Stay otelleri Sevgililer Günü’nde de ayrıcalıklı hizmet anlayışı ile misafirlerine kendilerini özel hissettiriyor.

İstanbul Boğazı’nın simge yapılarından biri olan Bebek Otel, yeni hatıralar için Sevgililer Günü’nde misafirlerini bekliyor. İmza kokteylleri, özgün mutfağı ile Bebek Otel, konaklamaları kusursuz bir deneyime dönüştürüyor. Sevgililer Günü konaklamalarında Bebek Otel’in Boğaz kıyısındaki restoranının yenilenen mönüsü ile zengin, artizan ve organik kahvaltı ve akşam yemeği mönüleri de konukların beğenisine sunuluyor.

Geçmişte pek çok farklı kültüre ev sahipliği yapmış olan Ortaköy’ün merkezinde bulunan The Stay Bosphorus, misafirlerine Boğaz’a en yakın konumda olan odalarını sunarken, şehrin tarihini özel bir yapı içerisinde yaşama imkanı tanıyor.