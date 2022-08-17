Schengen vizesi çileye döndü: Red kararları katlandı, para iade edilmiyor

Schengen vizesi için başvuranlardan onlarca evrak isteniyor, haftalarca bekletiliyor, sonunda da çoğuna 'ret' cevabı veriliyor. Bu arada başvuru sırasında alınan para iade edilmiyor. Öyle ki vize gelirleri bir tür gelir kapısı oldu.

26 milyon Avro

2015’ten beri konsolosluklara kalan paranın 26 milyon Avro’dan fazla olduğu iddia ediliyor.

Avrupa ülkelerine yapılan vize başvurularında ücretler ortalama 120-125 Euro'yu buluyor. İngiltere'ye gidişlerde ücret, vize süresine göre 130 dolardan 1105 dolara kadar değişirken, ABD'ye gidişlerde de vize ücretleri yaklaşık 200 dolar tutuyor.

Hürriyet Gazetesi’nden Turan Yılmaz’ın haberine göre Vize randevuları 10-12 haftaya kadar uzayıp seyahat planlarım altüst ediyor. Bu durum özellikle eylülde hızlanacak fuar trafiğine hazırlanan iş dünyasının yanı sıra yine okullarına kayıt için vize bekleyen binlerce öğrenciyi de sıkıntıya soktu.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkam Ayhan Zeytinoğlu, iş yoğunluğundan dolayı randevuların geç verildiğini belirtirken, "Süre her ülkeye göre değişiyor. İki-üç ay sonrasına gün verilebiliyor. Yıllık 100 milyon Euro Schengen vize ücreti ödüyoruz. Bu da rekabeti engelleyen tarife dışı bir engel" dedi.

Red sayısı 3 yılda 2 kat arttı

2019’da sadece Schengen vizesi için toplam başvuru sayısı 906 bin 862 idi. Pandeminin ardından 2020 ve 2021’de rakamlarda hızlı bir düşüş oldu. 2020’de Schengen’e başvuran sayısı 229 bin 282 kişi iken bu sayı, pandeminin şiddetini azaltmasıyla birlikte 2021’de 271 bin 977’ye ulaştı. İçinde bulunduğumuz 2022 yılında bir önceki yıla göre başvurularda yüzde 18.6 artış var.

Ancak başvurulardaki bu artışa paralel olarak vize talebine ‘ret’ cevabı sayısında da ciddi bir artış gözleniyor. Schengen visainfo.com’un verilerine göre Türkiye’de 2019’da Schengen vizesi başvurularının yüzde 9.7’si, 2020’de ise yüzde 12.7’si reddedilirken bu oran 2021’de yüzde 16.9’a çıktı. Bu da üç yıllık süreçte ret oranlarının neredeyse 2 katına çıktığını gösteriyor.

Şikayet sayısı 2 yılda 10 kat arttı

Bu verilere bakıldığında, 2019’da toplam 182 şikayet varken trafik sayısı 28 bin 80. Bu sayı 2020’de 31 bin 996 iken 2022’nin ilk altı ayında 204 bin 774’ü buldu. Toplam şikayet sayısı 2020’de 155 iken 2022’nin sadece ilk altı ayında bu sayı 1270’e ulaştı. Yani neredeyse 10 kata yakın bir artış gösterdi.

Schengen vize ve başvuru ücretleri

Ülke Vize ücreti Başvuru merkezi ücreti Almanya 80 Avro 380 TL Avusturya 80 Avro 45 Avro Belçika 848 TL 263 TL Fransa 80 Avro 40 Avro İspanya 97 Dolar 19 Dolar Macaristan 80 Avro 25 Avro

Vize başvuru sayıları