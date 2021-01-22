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SANAYİCİDEN TURİZME BÜYÜK DESTEK

Haksever Group’un kurucularından Cemalettin Haksever turizm sektörüne yatırım yaptı.

Turizm 22.01.2021, 10:17
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SANAYİCİDEN TURİZME BÜYÜK DESTEK

1985 yılında kurulan Haksever Group, Haksever Fermuar, Haksever Düğme ve Haksever Makine şirketleriyle sektör liderliğini elinde bulunduruyor. Dünyaya yaptığı ihracat ile ülke ekonomisine katkı sağlayan Haksever Group’un metal ihracatı ve sağlık alanında da yatırımları bulunuyor.

DMAXTOUR ile turizm sektöründe de lider olmak için yola çıktığını söyleyen Haksever Group Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Haksever yeni iştiraki ile ilgili şunları söyledi: “Sanayici olarak çalışmanın size kazandırdığı en önemli yetkinlik ilerlemenin değerini bilmek. Böylece sadece tek bir konuda uzman olmanız size yetmiyor. Küçük bir kuruluş olarak başladığım yolda daha sonra sağlık alanındaki yatırımlarımızla büyürken zor zamanlar yaşadığımız şu günlerde daha fazlasını yapmak istedik. İş dünyasında durup izlemek diye bir durum yoktur. Böyle dönemlerde yatırım yapmanın da kalkınma adına sanayicinin görevi olduğunu düşünüyorum. Elinizi taşın altına koymanız gerekir. Biz de turizm sektörünün içinde bulunduğu durum ve geleceği üzerinde yaptığımız detaylı bir fizibilite çalışmasının ardından deneyimli bir ekiple bir araya gelerek Dmaxtour’u kurduk. Çünkü biliyoruz ki Türkiye turizminin alacağı çok yol var. Bir sanayici olarak hizmet sektöründe de lider olmak için çıktığımız bu yolda ülke ekonomisine ve istihdama yapacağımız katkıdan dolayı da heyecanlıyız.” dedi.

Cemalettin Haksever, Nazmiye Ayla Aydoğdu ve Seyitnur Azizov’un güç birliği ile kurulan Dmaxtour, Türkiye’nin 92 yıl önce kurulan ilk tur acentesi Turhol’ün deneyim ve birikimini, günümüzün keşifçi ruhuyla bütünleştirerek, turizm sektöründe güvenle keşfin yeni adresi olmayı hedefliyor.

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