Rüyasını gerçekleştirdi... Türkiye'nin 'Sakin Şehri'ne tatil köyü kurdu

Geçen yıl hizmete giren işletmesinde toplam 50 yataklı 25 bungalov ile hizmet veren Yaşar, konuklarına köy sakinlerinden aldığı doğal ürünlerle yöresel yemekler servis ediyor. Köyündeki gençlere istihdam imkanı sağlayan 40 yaşındaki Yaşar, işletmesini büyütmeyi planlıyor.

Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etrafı dağlarla ve ormanlarla çevrili, enfes bir doğanın içerisinde yer alan Balık Gölü'nde 5 yıldır işlettiği restoranda yöresel yemekler, ızgara ve çay servisi yaptığını anlattı. Yaşar, müşterilerinin kendisini sürekli konaklama merkezi açması konusunda teşvik ettiğini belirtti.

Yaşar, köyünde bungalov tipi evlerden oluşan tatil köyü yapmayı hayal ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Bir gün rüyamda ahşap evlerden oluşan tatil köyünü kurduğumu gördüm. Onun heyecanıyla uyandım. Ertesi gün eşimle Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne giderek devletimizin bu tür yatırımlara vermiş olduğu teşviklerden yararlanmak istediğimi söyledim. Gerekli müracaatı yaptım ve Bakanlığın Kırsal Kalkınma Projeleri'nden yararlandım. Projem onayladı ve yüzde 50 hibe kredisiyle toplam 50 yataklı 25 bungalov tipi evimizi yaptık."