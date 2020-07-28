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Rüyasını gerçekleştirdi... Türkiye'nin 'Sakin Şehri'ne tatil köyü kurdu
Şavşat'a 25 kilometre mesafedeki 2 bin 100 rakımlı Pınarlı köyünde yaşayan Yaşar, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Projelerinden yararlanarak en büyük hayali olan tatil köyünü kurdu.
Turizm 28.07.2020, 17:35
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Geçen yıl hizmete giren işletmesinde toplam 50 yataklı 25 bungalov ile hizmet veren Yaşar, konuklarına köy sakinlerinden aldığı doğal ürünlerle yöresel yemekler servis ediyor. Köyündeki gençlere istihdam imkanı sağlayan 40 yaşındaki Yaşar, işletmesini büyütmeyi planlıyor.
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