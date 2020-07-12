Rusya’nın uçuşlar için açıkladığı 3 kriteri Türkiye karşılıyor mu?

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya’nın uçuş başlatacağı ülkelerde aradığı 3 temel kriteri açıkladı. Golikov, "Birinci kriter, ilgili ülkedeki Kovid-19 vakası 100 bin kişide 40'tan fazla olmamalı. İkincisi, son 14 gün içindeki günlük ortalama vaka artışı yüzde 1'in üzerinde olmamalı. Üçüncüsü de, enfeksiyon yayılma hızı yüzde 1'den fazla olmamalı" demişti. Golikova, 15 Temmuz'dan başlayarak yurt dışı uçuşlarına "kademeli olarak" izin verileceğini açıkladı.

TürkRus.com’un Komsomolskaya Pravda gazetsinden aktardığı habere göre, Rusya’ın belirlediği kriterlere Tükiye de uyuyor. Gazete’ye açıklama yapan Rus akademisyen Artyom Gil, Türkiye'nin açıklanan kriterlere uyduğunu söyledi. Gil, Golikova'nın 100 bin kişide 40 vaka kriterine dikkati çekerek, "Neredeyse tüm Avrupa ülkeleri ve aynı zamanda Türkiye ve Asya ülkeleri de bu kriteri karşılıyor, teorik olarak uçuşlar başlayabilir" dedi.

Sosyal medyadaki yorumlarda da, Türkiye dahil pek çok ülkenin bu kriterleri karşıladığı, sorunun "Rusya'nın nereye uçuşa izin vereceği" değil, "Hangi ülkelerin salgında ikinci dalga kaygısının arttığı dönemde Rus turist kabul etmeye yanaşacağı" olduğu vurgulanıyor.