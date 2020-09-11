Rusya’nın 2030 hedefi: Vatandaş yurt dışına tatile gitmesin
Rusya hükümeti, iç turizmi teşvik ederek 2030 yılına kadar vatandaşlarını yurt dışında tatilden vazgeçirmeyi planlıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir brifing veren Başbakan Yardımcısı Dmitri Çernışenko, hazırlıkları tamamlanmak üzere olan Turizm Ulusal Projesi sayesinde önümüzdeki on yıl içerisinde iç turizmi üç kaç büyütmeyi amaçladıklarını söyledi.
“KÜRESEL TURİZMİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK”
Dmitri Çernışenko, Turizm Ulusal Projesi’nin Kasım ayında hazır olacağını ve devlet başkanına sunulacağını söyledi.
Çernışenko’nun iddiasına göre proje “küresel turizmin çehresini değiştirecek”.
Hükümetin hedefi proje sayesinde turizm istihdamını iki kat arttırarak 6 milyona çıkarmak, sektörün ekonomiye katkısını ise üç kat büyümek şeklinde açıklanıyor.
Projenin esasını, altyapı yatırımlarının ve otel inşaatlarının arttırılması oluşturuyor.
turkrus.com’a göre Moskovskiy Komsomolets Gazetesi; bu dönemde uçuş yasağına rağmen hükümetin vatandaşları iç turizme yönlendirmekte güçlük çektiğini yazdı.
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