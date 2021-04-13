Rusya’dan sonra gözler Cumhurbaşkanı’nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün yapacağı kabine toplantısında artan korona vakalarına önlem olarak alınacak önlemler arasında turizm ile ilgili kararların da olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı kararlar arasında Türkiye genelinde tam kapanmanın olacağı, ancak tam kapanmada bölge ve şehirlere göre mi,bazı işyerlerine öre mi olacağı merak ediliyor.

Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada Ramazan’ın ilk haftasından sonraki üç haftada kapanmaya gidilebileceğini üstü kapalı biçimde söylemişti.

Bu arada iç turizmde oluşabilecek turizm merkezlerinden Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla gibi illerin sıkı bir kapanma yapılabileceği belirtiliyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Enfeksiyon Hastalıktan ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde 'tam kapanma diye tabir edilen kapanmayı yapmasının mümkün olmayacağını, ancak tam kapanmaya yakın geçtiğimiz nisan, mayıs ayındaki gibi kısıtlamalar yapabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Aydın, bugün Türkiye'nin hemen hemen yüzde 80-90'ının kırmızıya döndüğünü, belirterek şunları söyledi:

'Avrupada aşılannı tamamlayan ülkeler, örneğin İngiltere mayıs ayının ortalarında seyahat konusunda açıklama yapacak.

Bugünden bakarsak İngiltere'nin seyahat açıklaması içerisinde Türkiye'nin olma ihtimali çok düşük.

Türkiye'ye seyahat izni vermeyecek.

Vermediği zaman siz İngiliz olarak gelebilirsiniz ama dönüşte 14 gün karantinaya alınacaksınız.

Öyle olunca da gelmezsiniz.

Turizm penceresinden bakarsak bizim önümüzdeki süreci yönetme adına tüm Türkiye'nin ve turizm bölgelerinin belirli bir rakamın altına inmesi gerekiyor.

Belki aykırı bir öneri gibi gelebilir ama yoğun olan kentler ile beraber, turizminde yoğun hizmet vereceği İzmir, Aydın, Muğla. Antalya gibi iller bir makro bakışla 4 lü. 5'li il potansiyelinde değerlendirilebilir. Buralarda 10-15 gün. ramazan süresince çok sıkı bir kapanma yapılabilir. Orada rakamlar dip yaptırılabilir. sonra da o bölgelere giriş çıkışlarda HES kodu ve PCR istenebilir. Buna tersten karantina' diyorum. İyi olan bölgeyi koruma adına da karantina yapabilirsiniz.

Belki önümüzdeki günlerde böyle bir akıl tartışılabilir. Turizmin yoğun olacağı kentlerde belirli bir başarın elde edilerek onların tersten karantina ile korunması sağlanabilir ve önümüzdeki yaz döneminin turizm avantajı kaybedilmez."