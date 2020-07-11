‘Rusya pandemi riski altında uluslararası uçuşları başlatmayacak’

tr.sputniknews’de yer alan habere göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme adımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

İLK UÇUŞLAR 9 AVRUPA ÜLKESİNE VE ÇİN’E YAPILACAK

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Gazetecilere verdiği demeçte, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) 9 Avrupa ülkesi ve Çin ile uluslararası uçuşların yeniden başlatılması önerisini yorumlayan Çernişenko, “Böyle bir bilgiye sahip değilim, ne teyit ne de rededebilirim, bazı ülkelerde gözlemlediğimiz ikinci dalganın tehlikesiyle ilgileniyorum” ifadelerini kullandı.