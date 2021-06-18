banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlıyor
Veyis Ateş Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlıyor
Mansur Yavaş'tan yine bir ilk!
Mansur Yavaş'tan yine bir ilk!
BionTech ve Moderna aşıları sperm sayısını artırıyor
BionTech ve Moderna aşıları sperm sayısını artırıyor
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
Metin Külünk sessizliğini bozdu!

Rusya'dan Türkiye'ye uçuşların başlama tarihi belli oldu

Aşılanmanın hızlanmasıyla normalleşme süreci de hız kazanırken, Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı aldı.

Turizm 18.06.2021, 19:21 18.06.2021, 19:26
Rusya'dan Türkiye'ye uçuşların başlama tarihi belli oldu

Reuters'in son dakika haberine göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, Türkiye'ye uçuşların 22 Haziran'da başlayabileceğini söyledi.

Kısıtlama 15 Nisan'da başlamıştı

Rusya, artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle Türkiye’ye seyahati 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

31 Mayıs tarihinde ise uçuş kısıtlamasının 21 Haziran'a kadar uzatılmasına karar verilmişti.

banner486
Yorumlar (0)
banner422
21°
hafif yağmur
banner493