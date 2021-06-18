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Rusya'dan Türkiye'ye uçuşların başlama tarihi belli oldu
Aşılanmanın hızlanmasıyla normalleşme süreci de hız kazanırken, Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı aldı.
Turizm 18.06.2021, 19:21 18.06.2021, 19:26
Reuters'in son dakika haberine göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, Türkiye'ye uçuşların 22 Haziran'da başlayabileceğini söyledi.
Kısıtlama 15 Nisan'da başlamıştı
Rusya, artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle Türkiye’ye seyahati 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurmuştu.
31 Mayıs tarihinde ise uçuş kısıtlamasının 21 Haziran'a kadar uzatılmasına karar verilmişti.