Rusya'dan Antalya'ya yaklaşık iki haftada 307 bin turist geldi

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kent, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri, lüks otelleri, doğayla iç içe konaklama tesisleriyle de dünyanın farklı ülkelerinden turistlere ev sahipliği yapıyor.

Kent, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında sağlıklı ve güvenli tatilin adresi haline geldi.

Salgın kapsamında sıkı tedbirlerin alındığı tesislerde, çeşitli ülkelerden gelen misafirler, sağlıklı ve güvenli tatil yapmanın keyfini sürüyor.

Sezonun başlaması ve Rusya'nın uçuş kısıtlamasını kaldırmasıyla Antalya Havalimanı'nda hareketlilik arttı. Turizmde rekor yılı olan 2019'un rakamlarına yaklaşılan havalimanına, dünyanın her bölgesinden turist geliyor.

Türkiye'de tatil için en çok Antalya'yı tercih eden Rus turistler de kentin farklı bölgelerinde tatil yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, uçuş kısıtlamasının kaldırıldığı 22 Haziran'dan 8 Temmuz'a kadar kente Rusya'dan 1095 uçuş gerçekleştirildi.

İlk gün 30 uçuşla 7 bin 421 Rus turist gelirken, 3 ve 7 Temmuz'da Rusya'dan uçuş sayısı günlük 88'e ulaştı. Kente en fazla Rus turist, 3 Temmuz'da 24 bin 741 misafirle gerçekleşti. Toplam 17 günde Rusya'dan Antalya'ya 1095 uçuş oldu, 307 bin 417 kişi kente geldi.

"Sağlıklı ve güvenli turizm iyi bir referans"

Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, AA muhabirine, Rusya pazarından hareketliliğin artarak devam ettiğini söyledi.

Salgının seyrine göre rakamların daha da artacağına inandıklarını belirten Yavuz, "Antalya Havalimanı şu anda tatil destinasyonları içinde dünyada en çok turistin geldiği havalimanlarından. Gelecek turistlerin ülkelerine sağlıklı ve güvenli şekilde dönmesi önemli. Tüm turizmciler bunun bilincinde. Bu da iyi bir referans olacaktır." diye konuştu.

Yavuz, Rusya'nın farklı havalimanlarından uçuşların devam ettiğini, 12 Temmuz'da Rusya'dan ek olarak 13 havalimanından da uçuşların başlayacağını ifade etti.

Turizmci Cem Kınay da Rusların en çok tercih ettiği destinasyonun Türkiye olduğunu dile getirdi. Rus turistlerin iki yıldır Muğla tarafına da yatlarıyla gelmeye başladığını aktaran Kınay, "Rusya'dan turistler yoğun şekilde geliyor. Turizmde hareketlilik sürecektir." dedi.