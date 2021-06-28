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Rusya'da korona virüs rekoru kırılırken...Tatil için Türkiye'ye akın ediyorlar!

Rusya'da tüm zamanların en yüksek haftalık Kovid-19 ölümü gerçekleşti. Başkent Moskova ve Saint Petersburg günlük korona virüs ölümleri rekoru kırdı.

Turizm 28.06.2021, 14:37
Rusya'da korona virüs rekoru kırılırken...Tatil için Türkiye'ye akın ediyorlar!

Korona virüsün ilk kez Hindistan’da görülen Delta varyantının yarattığı panik giderek büyüyor. DSÖ uyarılarına devam ederken, söz konusu varyant 80'in üzerinde ülkede görüldü. Varyantın da etkisiyle Rusya'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor. TASS'ta yer alan son dakika gelişmesine göre, ülkede tüm zamanların en yüksek haftalık Kovid-19 ölümü gerçekleşti.

ÖLÜMLERDE REKOR 

Bir süredir artan vakalar ile gündemde olan başkent Moskova ve Saint Petersburg ise günlük korona virüs ölümleri rekoru kırdı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 21 bin 650 yeni korona virüs vakası görüldü. Aynı habere göre, virüs nedeniyle son 24 saatte 611 kişi hayatını kaybetti. Rusya'da toplam vaka sayısı 5 milyon 472 bin 941'e yükselirken pandemi boyunca hayatını kaybedenlerin sayısı ise 133 bin 893 oldu.

Rusya, 22 Haziran'da Türkiye'ye uçuşları tekrar başlatmıştı. Her gün yüzlerce turist Türkiye'ye akın ediyor.

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