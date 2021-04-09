Rusya bu yıl Türkiye'ye turist göndermeyebilir!

Bir federal yetkili ve turizm sektöründen bir kaynak VTimes'a verdiği demeçte, koronavirüsün ithalatını ve yayılmasını önlemek için operasyonel karargahın Türkiye'yi 9 Nisan'da Rus turistlere kapatma olasılığını tartışacağını söyledi.

Muhataplara göre, nihai karar henüz verilmedi. Operasyonel karargahın toplantısına Rospotrebnadzor (Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu) ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri katılacak.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Başkanı Anna Popova, 6 Nisan'da hükümete bağlı Koordinasyon Konseyi'nin koronavirüsün yayılmasıyla mücadele için yaptığı toplantıda, Mart ortasından bu yana kayıtlı Covid-19 vakalarının sayısında %40'tan fazla artış yaşandığına, Türkiye'deki bulaşı durumunun kötüleştiğine dikkat çekti.

Rospotrebnadzor (Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu) Başkanı Anna Popova

Popova "Hem İngiliz varyantlarının hem de Güney Afrika varyantlarının farklı ülkelerden getirildiğini, ancak yalnızca Türkiye'den her iki varyantı da farklı kişiler tarafından ve farklı zamanlarda ithal ettiğimizi belirtmek isterim. Buna göre Türkiye'deki durum, geçen yılın sonunda bazı ülkelerin haberleşmeyi askıya almak zorunda kaldığı Birleşik Krallık'taki duruma benziyor." şeklinde konuştu.

Başbakan Mihail Mişustin

Popova'nın raporunun ardından, Başbakan Mihail Mişustin, karargahın başında bulunan Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'ya, 9 Nisan'a kadar Rusları koronavirüsten korumak için ek önlemler hazırlaması ve önermesi talimatını verdi.

tourprom.ru web sitesinde görüşülen uzmanlar, kısıtlamalar için iki seçenek olabileceğini öne sürüyor; sert ve yumuşak. Birincisi Türkiye ile uçuşları veya bu ülkeye tur satışını yasaklamak, ikincisi ise hiçbir şeyi yasaklamamak ancak Türkiye'den dönen tüm Rus turistlerin iki hafta zorunlu karantinaya girmesi.

KAYNAK: İbrahim Haskoloğlu, Vtimes.io