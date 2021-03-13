Rusların yeni gözdesi Bodrum: 300 milyon dolarlık yatırım yolda

Bodrum’a artan ilgi hakkında bilgi veren Besa Grup Satış ve Pazarlama Koordinatörü Şule Alp “Yabancıların Türkiye’de konut alımından en çok ilgi gösterdiği ilçelerden biri Bodrum. İlçede gayrimenkulden otele, hastaneden hizmet sektörüne farklı alanlarda birçok yatırım devam ediyor” dedi.

Ünlü isimler etkili oldu

Bodrum’da başta gayrimenkul olmak üzere tüm sektörlerde bu süreçte projeler başladığını aktaran Alp, “Farklı alanlardaki yatırımlar toplam 5 milyar doları aştı. Ayrıca Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın verdiği bilgilere göre sadece Ruslar 300 milyon dolarlık yatırım planlıyor” diye konuştu.

Artan ilgide ünlü isimlerin katkısının büyük olduğuna dikkat çeken Şule Alp, “Dünyaca ünlü Rus ve Ukraynalı milyarderler ve sanatçılar Bodrum’u çok seviyor. Chelsea'nin sahibi Roman Abramoviç, ünlü milyarderler Viktor Rashnikov, Alexander Grigoryevihç Abramov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski gibi isimlerin yanı sıra Katar Kraliyet Ailesi, Amazon'un sahibi Jeff Bezos, Uzakdoğulu milyarder Victor Hwang, Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder’in de aralarında bulunduğu dünyanın farklı ülkelerinden ünlü isimleri her yıl Bodrum’da ağırlıyoruz. Bu isimlerin gelmesi dünyanın gözünü buraya çeviriyor” ifadelerini kullandı.

Ev de alıyorlar

Ruslar ve Ukraynalıların Bodrum’a restoranlar, ünlü markaların şubelerinin açılması, yeni turizm tesisleri gibi yatırımlarının yanı sıra gayrimenkul yatırımları da yaptıklarını belirten Alp, “Buraya bir kere tatile gelen sonrasında mutlaka tekrardan geliyor ya da gittiklerinde çevrelerine öneriyorlar. Bir daha gelenler arasında gayrimenkul yatırımları arttı. Bin 200 Rus vatandaşı, binin üzerinde de Ukraynalı hem yatırım yaptı hem de konut satın alarak Bodrumlu oldular” diye konuştu.

Yeni projeler yapılıyor

Şule Alp, BESA Grup’un Bodrum’da yabancıların ilgi gösterdiği projeleri hakkında da bilgi verdi. Alp, “Toplamda 150 dönüm arazi üzerinde toplam 310 adet villa ve rezidanstan oluşan, Hilton Grup’un üst segment markası Curio’nun 85 odalı otelinin yer aldığı The BO Viera projesi hayata geçirilecek. Arazinin eğimi çok başarılı kullanılarak hiçbir evin manzarasının kapanmayacak şekilde tasarlandı. Proje içerisinde restoran, cafe, süpermarket, deniz taksi, 1.2 kilometrelik çok uzun bir sahil şeridi de yer alıyor. Bunlar dışında konut sahipleri kreş, temizlik, çamaşır vb. tüm hizmetleri de alabilecek” dedi.

Yaz, kış yaşam devam

Projenin özellikle de 12 ay Bodrum’da yaşamak isteyenler tarafından tercih edildiğini dile getiren Alp şunları söyledi: “Yerden ısıtmaya kadar tüm detaylar mevcut. Havadan, karadan ve denizden ulaşılabiliyor. The BO Viera projesinde hayatın başlaması ile birlikte yeşil alan sulamasının deniz suyunu tatlı suya çevirerek yapılması planlanıyor. Ayrıca araziden çıkan taşlar, evlerin dış cephesinde kullanılıyor. İlk etabın satışlarının yüzde 95’i tamamlanmış durumda. Diğer etapların satışlarına başlandı. Teslim tarihi 2023 olarak belirlenen projede 2+1’den 5+1’e kadar değişen konutların fiyatları 3.950.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.”