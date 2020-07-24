Rusların isyanı büyüyor: Bu tatil değil, işkence!

Rus turizmci Svetlana Şçipanova, Türkiye’deki otellerin Rusya’ya göre daha çeşitli imkanlar sunmasının tuirstlerin tercihinde belirleyici olduğunu söyledi.

Komsomolskaya Pravda radyosunun yayınına katılan turizm danışmanı Svetlana Şçipanova, “Türkiye’deki oteller sundukları konfordan dolayı Rusya’daki otellere göre avantajlı. Türkiye’de aile turizmi çok gelişmiş durumda. Çocuklarla tatil olanakları, aquapark, havuz, animasyonlar... Her türlü imkan var” dedi.

Bu tatil değil, işkence

Rusya’nın Krasnodar sahillerinde kaliteli tatil seçenekleri bulmanın neredeyse imkansız olduğunu belirten Rus turizmci, “Soçi’de her şey tek bir plajda. Herkes üst üste oturuyor. Kalite çok kötü, şezlong kirası 500 ruble. Çocuklu bir aile orada ne yapacak? Bu tatil değil, işkence” yorumunu yaptı.

Rusya ile Türkiye’nin salgın nedeniyle durdurulan uçuşları yeniden başlatma kararı almasının ardından temmuz ayında Rus turistlerin Türkiye tur paketlerine yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Online rezervasyon şirketi Level.Travel’in verilerine göre, Türkiye bu ay yapılan rezervasyonlarda Rus turistlerin en fazla tercih ettikleri ikinci ülke oldu.

Rusya sahillerindeki yüksek fiyatlardan dolayı da iç turizmde talebin azaldığı belirtiliyor.