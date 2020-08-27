Rusların gözü Türkiye sahillerinde

“Rusya vatandaşlarının Türkiye’de müstakil evlere ve villalara olan talebi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 63 arttı.”

Buna göre, Türkiye’de bugün Ruslar arasında popüler olan sahillerde konut fiyatlarının en ucuz olduğu yer Bodrum.

Türkiye sahillerindeki en düşük fiyatlı müstakil ev fiyatlarına dikkat çekilen haberde, Bodrum’da 70 metrekarelik bir evin 3.6 milyon rubleye (350 bin TL), Alanya’da 125 metrekarelik bir yazlığın 4.2 milyon rubleye (407 bin TL) satışa sunulduğu belirtildi.

Kemer’de 6.6 milyon rubleye (640 bin 450 TL) satılan 120 metrekarelik bir evin de en ucuz seçenekler arasında olduğu ifade edildi.

Turkrus.com’un aktardığı habere göre Rus sitesi ayrıca Türkiye’de 2020 Temmuz’unda konut satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 124 arttığına, kredi ile yapılan satışlarda ise rekor (yüzde 900) artış olduğuna dikkat çekti.