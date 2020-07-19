Ruslar, yaz tatilini Türkiye’de geçirmek istiyor

1 Ağustos’a kadar sınırların kapalı, yurt dışı uçuşların yasak olduğu Rusya’da, 3 aylık karantinada bunalıp “deniz, güneş, kum” üçlüsüyle yaz tatili yaşamak isteyen Ruslar bunaldı.

Turizm sektörünün önde gelen sitelerinden Tourdom, “Abhazya ve Türkiye sınırlarını acilen açmak lazım” başlığıyla verdiği haberde, Rusya’nın Karadeniz sahillerinin “iğne atılsa yere düşmez” hale geldiğini, tatil yapmak isteyenlerin fahiş fiyatlarla bile otel bulamadıklarını yazdı.

İnternette özellikle Soçi sahillerindeki plajlarda insanların kalabalık içinde deniz ulaşmak için yoğun çaba gösterdikleri videolar yayınlanmaya başladı.

Videolara, “Plajda yatacak, denizde yüzecek yer yok. Acilen Abhazya ve Türkiye sınırları açılmalı” şeklinde yorumlar ve şikayetler yazıldığı dikkati çekti.

Türk Hava Yolları’nın, Rus tarafından resmi izin çıkarsa pazartesi günü bile uçuşa hazır hale beklediği vurgulanırken, Rusya’nın Karadeniz sahillerinin kapasitesini doldurduğu, özellikle beş yıldızlı otellerde eylül ayına kadar tüm odaların satıldığı, yüksek fiyatlara rağmen talebin rekor düzeyde olduğu belirtildi.