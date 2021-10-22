Ruslar Türkiye tatili için plan yapıyor!

Putin’in onayıyla hükümet tarafından Rusya’da ilan edilen ve iş dünyasını olumsuz etkileyebilecek zorunlu tatil günleri, Türk turizmcilerinin yüzünü güldürdü.

Ulusal Seyahat Acenteleri Ağı temsilcisi İgor Blinov, ülkede 30 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında zorunlu tatil ilanı sonrası Türkiye ve Mısır tur başvurularında yüzde 30’luk artış kaydedildiğini açıkladı.

Level.Travel seyahat acentesi tarafından yapılan açıklamada, ekim ayındaki rezervasyonların çoğunun yüzde 49 ile Türkiye olduğu, Mısır tatil turlarına olan taleplerde ise yüzde 24 oranlarına ulaşıldığı ifade edildi.

Uzmanlar, şu anda talep seviyesinin 2019’a karşılık geldiğini vurgularken, Rusya’daki turların genellikle rezervasyonların yalnızca yüzde 5’ini oluşturduğunu da belirtiyor.

Travelata.ru CEO’su Stanislav Satsuk, mevsimsel koşullara göre deniz ve plaj tatiline daha uygun olan Mısır’a tatil taleplerinde büyük artış yaşandığını söylerken, ekim ayında Mısır’a yapılan turlarda ortalama fiyatın 102 bin ruble olduğunu, Türkiye turlarının da 80 bin ruble olduğunu ekledi.

Blinov, kasım tatillerinde yurtdışı destinasyonlarına olan talebin gerçek rezervasyonlara dönüşüp dönüşmeyeceğini tahmin etmek için henüz çok erken olduğuna işaret ederken, buna rağmen, Mısır tatil beldelerinde zaten oda sıkıntısı meydana geldiğini, bazı otellerin Kasım tatillerine denk gelen tarihler için boş oda sunamadığını da bildirdi.

20 Ekim’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda coronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla ilgili durum nedeniyle ülkede 30 Ekim- 7 Kasım tarihlerini tatil ilan etmişti.

Bölge yönetimlerinin, söz konusu tatil kararını bölgelerindeki salgın durumunun yoğunluğuna göre 23 Ekim’den itibaren alabileceğini bildiren Putin, vatandaşlara “kendilerini izole etme tedbirini ihmal etmeme” çağrısında bulundu.