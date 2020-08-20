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Ruslar neden Alanya'yı tercih ediyor?

Rus Tur Operatörleri Rus turistlerin Antalya'da en çok hangi bölgelere ilgi gösterdiğini açıkladı.

Turizm 20.08.2020, 09:33
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Ruslar neden Alanya'yı tercih ediyor?

Rus Tur Operatörü PEGAS Touristik Ağustos ayının sonuna kadar Türkiye'nin sahil bölgelerine yapılan yapılan rezervasyonlarda Kemer, Belek, Side ve Alanya bölgelerinin eşit oranda talep aldığını bildirdi.

Ruslar Ağustos'ta en çok Alanya'yı tercih ediyor

Anex Tour'a göre ise Ağustos ayı sonuna kadar Rusya'dan rezervasyonlarda Alanya yüzde 27'lik payla birinci. Alanya'yı yüzde 26'yla Side takip ediyor. Side'den sonra Kemer ve Belek geliyor.

Tur operatörü "Biblio-Globus" satışlarında da ilk sırada Alanya yer alıyor. Daha sonra sırasıyla Belek, Kemer ve Side geliyor.

Alanya, TEZ Tour'un satışlarında da ilk sırada. Yüzde 32'lik pay alan Alanya'yı yüzde 28'le Kemer, yüzde 21'le Belek takip ediyor.

Tur operatörü Intourist için Kemer bölgesi 2019 sezonunda başı çekerken bu yıl durum değişti. Intourist'in basın servisine göre, Ağustos ayı için mevcut rezervasyonlara göre Alanya (rezervasyon sayısının% 20'si) lider oldu. Kemer ve Side yüzde 15'er payla ikinci sırayı paylaştı. Belek üçüncü sıırada yer aldı.

TUI Rusya'nın Ağustos satışlarında ise Side birinci (rezervasyonların% 30'u), ikinci sırada Kemer (% 24), üçüncü sırada % 21 ile Alanya ve % 19 ile Belek dördüncü sırada yer aldı.

'Bütçeleri daralan Ruslar ekonomik otellere yönelince Alanya öne çıktı'

Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR)'un sitesinde yapılan değerlendirmeye göre Ağustos ayında 4 büyük Rus tur operatörüne yapılan rezervasyonlarda Alanya ilk sırayı aldı. Alanya'nın birinci olmasının sebebi olarak ilçedeki otellerin normale göre daha düşük fiyat sunmaları etkili oldu. Tur operatörlerinin yetkilileri koronavirüs salgınından Rusların ekonomik olarak ciddi anlamda etkilendiklerini bu sebeple Rus turistler için tatil fiyatının daha önemli hale geldiğini vurguladı. Bu nedenle, Alanya otelleri artık ekonomik fiyatlar sayesinde Rus turistler arasında tercih sıralamasında başı çekiyor.

Ruslar için Alanya'da bir haftalık tatil 3 bin 462 liradan başlıyor!

Rus turistler Alanya'da üç yıldızlı bir otele ağustos ayında 34 bin 500 rubleye( 3 bin 462 lira) her şey dahil tur paketi satın alabiliyor. 5 yıldızlı otelde iki kişilik (hava yolculuğu, konaklama, yemek, transfer ve sağlık sigortası dahil) tur paketinin fiyatı ise 48,5 bin rubleye(4 bin 867 lira) satın alınabiliyor.

#Alanya #Antalya #Rus #turist
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