Rus turistin ilgisi Ege’ye kaydı

Satışlar, daha çok otel açılışı nedeniyle ağırlıklı olarak Antalya’da yoğunlaştı. Genel olarak, şu anda Türkiye’nin Ege kıyılarındaki tatil beldelerinde tur operatörlerinden rezervasyon için yaklaşık 100 çalışan otel mevcuttu. Bu, pandemi öncesine göre neredeyse yüzde 50 daha az.

ATOR tarafından yapılan açıklamada, bu bölgenin geleneksel olarak daha “Avrupalı” bir eğlenceyi sevenler, dinlendirici bir tatil için giden çocuklu aileler ve gençler tarafından seçildiği belirtildi.

Bilet satışlarında en yüksek paya Bodrum sahip

Tur operatörünün verilerine göre, bilet satışlarında en yüksek paya sahip olan Bodrum rezervasyonların yaklaşık yüzde 40’ını oluştururken, Dalaman ve Marmaris yüzde 39’unu oluşturuyor.

Gazetem.ru'nun haberine göre, daha az popüler olan tatil beldeleri ise yüzde 14 ile Göcek, Ölüdeniz ve Fethiye tatil köyleri oldu. Kuşadası ve Didim kalan yüzde 7’yi paylaşıyor.

Diğer şirketlerde de küçük farklılıklar içeren benzer bir tablo görülüyor. Bölgede daha önce çok sayıda üç yıldızlı otel rezervasyonu varken, satışların çoğu artık 4 ve 5 yıldızlı otellere düşüyor.