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Rus turist aşı bulunmadan tatile çıkmayacak

Rusya ve Türkiye arasında uçuşların başlayacak olması heyecan yarattı. Ancak Rusların yalnızca yüzde 23’ü sınırlar açılır açılmaz tatile gitmeyi planlıyor, yüzde 30’u aşı bulunmadan tatile çıkmayacak.

Turizm 19.07.2020, 09:09
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Rus turist aşı bulunmadan tatile çıkmayacak

Türkiye Rusya arasında uçuş müzakereleri konusunda Ulaştırma Bakanı müjdeyi verdi. Ancak aşı bulunmadan tatile çıkmaya korkan Rusların bu yıl tatil planlarında Türkiye ikinci sırada. Rusya’dan Türkiye’ye milyonlarca turist getiren tur operatörlerinden biri olan Anex Tour, pandeminin Rus turizmine etkilerini araştırdı.

Yandex ve Vzglyad işbirliği ile yapılan ankete 25-55 yaş arasında, gelir düzeyi ortanın üstü ve ilgi alanı turizm ile tatil olan 20 bin kişi katıldı. Anket uçuşlar başlasa bile beklentiyi fazla yüksek tutmamak gerektiğine işaret ediyor.

Buna göre Rusların yaklaşık yüzde 30’u COVID-19 aşısı bulunana kadar seyahat planından vazgeçmiş, yaklaşık yüzde 23’ü ise tatil için sınırların açılmasını bekliyor. Türkiye ise Rusya’dan sonra en popüler destinasyonlar arasında yer alıyor.

Tatil tercihinde Rusya ve Kırım ilk sırada

Ankete katılanların yüzde 22.2’si ‘sınırlar açıldıktan bir ay sonra’, yüzde 13.6’sı ‘sınırlar açıldıktan iki ay sonra’ ve yüzde 7.8’i ‘sınırlar açıldıktan üç ay sonra’ tatile gideceğini belirtti. Selenay Yağcı imzalı habere göre, katılımcıların yalnızca yüzde 22.9’u ‘sınırlar açılır açılmaz’ tatile çıkacağını söyledi. Tatil tercihlerinde ise yüzde 15.2 ile Rusya birinci sırada yer aldı. Rusya’dan sonra, yüzde 13.72 ile Türkiye, yüzde 6.74 ile Abhazya ve yüzde 4.48 ile Yunanistan sıralandı.

Katılımcılar, bölge olarak ise yüzde 7.57 ile Kırım yanıtını verdi. Kırım’ı 7.38 ile Antalya, yüzde 6.32 ile Soçi, yüzde 3.35 ile Kemer ve yüzde 3.26 ile Phuket takip etti. Dikkat çekici ayrıntılardan biri de tarifeli uçak tercihi oldu. Katılımcıların yüzde 44.16’sı tatil noktasına tarifeli uçakla gitmeyi planladığını belirtirken, ‘charter uçuşlarla’ diyenlerin yüzde 29.60 oldu. Geriye kalanlar ise tren yoluyla veya şahsi arabasıyla tatile gideceğini beyan etti.

Almanya ve İsveç seyahat uyarılarını karşılıklı kaldırdı

Almanya, COVID-19 vaka sayılarında bu aybaşından beri düşüş görülen İsveç'e yönelik seyahat uyarısını kaldırdığını açıkladı. Bu kararla birlikte Almanya Dışişleri Bakanlığının salgın yüzünden seyahat uyarısında bulunduğu Avrupa ülkesi kalmadı.

Bakanlık şu an tüm sınır kapılarının açık olduğunu, tüm Avrupa Birliği (AB) ve İsviçre'de yaşayanların ve AB'de oturum izni bulunanların herhangi bir kısıtlama olmaksızın Almanya'ya girebileceğini duyurdu. Berlin'in kararına karşılık İsveç de 15 Temmuz itibarıyla Almanya, Polonya ve Andorra'ya yönelik zorunlu olmayan seyahatlerle ilgili uyarılarını kaldıracağını açıkladı.

Rusların 1 Ağustos’tan önce gelmesi zor

Rusya ve Türkiye ulaştırma bakanlıklarının uçuşların yeniden başlaması konusunda anlaşmaya vardığı haberlerinden sonra gözler havayolu ve tur şirketlerine çevrildi. TourDom.Ru’da yer alan habere göre, Rusya'da tur operatörleri 14 Temmuz’dan itibaren Türkiye'ye paket tur ilanlarını sistemlerine yüklediği ve 15 Temmuz itibarıyla da Türkiye tur paketi satış ilanlarını sistemlerden kaldırıldı.

Şu anda sistemlerde görünür haldeki en erken teklif Ağustos ve sonrasına tarihleniyor. Rusya uçuş takvimini 1 Ağustos'tan başlatan THY’nin Rusya'ya ilk seferi, en erken 24 Temmuz’da yapabileceği bildiriliyor. Rus havayolu şirketleri ise uçuş izni için hala resmi belgeleri toplama aşamasında. Rusya Turizm Ajansı'nın bireylere ve şirketlere yönelik martta aldığı ‘yurtdışına gidilmemesi’ yönündeki tavsiye kararı hala geçerli.

Ayrıca Rus Havacılık Kurumu Rosaviatsiya'nın aldığı uçuş yasağının 1 Ağustos’a kadar uzatılması kararı da yürürlükte. Bu kararlar yürürlükten kaldırılmadan uçuşlara başlanamayacak. Ayrıca havacılık uzmanları, bu engellere ek olarak charter seferi düzenleyecek firmaların ayda bir kere toplanan Federal Hava Taşımacılık Ajansı komisyonundan izin almak zorunda olduğunu hatırlatıyor.

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